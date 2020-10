Acuerdo para crear ley para manejo de la pandemia en El Salvador

La nueva normativa para el manejo de la pandemia covid-19 ordena criterios más claros para instalación de cercos sanitarios.

El manejo de los cercos sanitarios podría cambiar en los próximos días, si prospera el acuerdo al que la comisión de salud de la Asamblea Legislativa llegó el pasado jueves, en el sentido de emitir una nueva ley que regule el manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud.

El acuerdo de la comisión y la posterior aprobación del pleno legislativo —que conocerá el dictamen en la plenaria de este jueves— daría vida a la "Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19", que entraría en vigor al ser sancionada por el presidente de la república, Nayib Bukele, y al ser publicada en el Diario Oficial. La vigencia de la normativa sería de ocho meses.

Diputados defendieron la ley y explicaron que esta tomó en cuenta las sentencias de la Sala de lo Constitucional en cuanto al respeto de los derechos fundamentales en el manejo de la pandemia.

De hecho, varios de sus artículos, han sido retomados del Decreto 661; el que regulaba la reapertura económica y que fue vetado por Bukele, solo para ser declarado constitucional por la Sala, pero al que se le debían cambiar las fechas.

"Esperaría que sea evaluada, analizada y estudiada por parte del órgano ejecutivo, porque no es cierto todo lo que se ha dicho. Es más especulación y no aclaración, porque esto tiene que ver con aspectos sanitarios, no tiene que ver con otro tipo de apuestas", apuntó Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la comisión.

Uno de los puntos claves de la ley es la regulación de los cercos sanitarios, ya que la Asamblea delega siempre en el Ministerio de Salud (MINSAL) el manejo de los mismos, pero le ordena que para ubicarlos, le notifique a los concejos municipales con 24 horas de anticipación.

A la fecha, los cercos son anunciados por el presidente mediante su cuenta de Twitter, cerca de la medianoche; y al siguiente día, los municipios amanecen cerrados y con presencia militar; algo que también se pretende controlar, explicó Mauricio Vargas (ARENA).

"Cuarentena no significa campo de concentración. El dictamen para que una persona pase a cuarentena no va a estar en manos de polícias y militares, sino del personal de salud", agregó Vargas.

Asimismo, se establece como criterio para montar un cerco sanitario que se produzca un "incremento del diez por ciento de casos positivos que superen la curva epidemiológica".

Mientras, Guillermo Gallegos (GANA) se pronunció en contra del dictamen, ya que considera que es un intento de quitarle facultades al MINSAL, pese a que el artículo 4 de la misma delega en el ministerio la coordinación y ejecución de las acciones para el cumplimiento de la ley.