Acuerdo para distribuir $600 mill a municipalidades

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró ayer que existe un acuerdo para que el 30 % de los $2 mil millones que han sido solicitados por el Ejecutivo para ante la emergencia por la pandemia generada por el COVID-19 sea destinados para las municipalidades y el 70 % restante sería para dinamizar la economía y apoyo a las MYPES.

"Los $2 mil millones no están destinados a combatir la pandemia porque los recursos que se están ocupando están en el presupuesto general de la nación", mencionó Ponce, quien además dijo que el punto que ha entrampado la aprobación de los fondos es el papel que jugará el comité propuesto para fiscalizar el uso del dinero.

El pasado lunes, la comisión de hacienda de la Asamblea había logrado un acuerdo para aprobar la deuda, incluso se convocó a una plenaria extraordinaria el pasado martes, para votar el dictamen. Sin embargo, la plenaria fue suspendida luego de que se dieran desacuerdos entre partidos.

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, señaló que de parte de ese partido existe voluntad de aprobar el financiamiento para la crisis y considera que se ha interpretado de una manera errónea el papel que jugaría el comité.

"Yo creo que se ha malinterpretado el tema de comité, el comité no es para decidir en qué se invierte o en qué no se invierte, qué se compra o qué no se compra, el rol del comité es de mera fiscalización, es una veeduría, es una supervisión de lo ya ejecutado, no significa que ellos le van a decir al Gobierno en qué van a invertir", dijo.

Luego, Portillo Cuadra también dijo que ARENA no está pensando en que la ANEP y FUSADES, dos entidades propuestas para la conformación del comité, decidan qué se va a comprar y sustituir el rol del Estado, pues sería inconstitucional, dado que quien decide el destino de los fondos es la Asamblea y quien ejecuta es el Ejecutivo.