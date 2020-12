Acusación de Pereira es falsas, dice Will Salgado

El candidato a alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, aseguró que las acusaciones del actual edil Miguel Pereira, sobre una supuesta invasión a una propiedad privada y atentar contra la vida de su padre, son falsas.

“Voy a esperar la información de la Fiscalía y de la PNC, porque ellos están investigando el caso, y que él (Pereira) presente pruebas de todo lo que dice. Yo voy a esperar el resultado de la investigación”, dijo el candidato del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

“En tiempo de elecciones la fiscalía tiene una tarea bien difícil, porque a veces se inventan muchas cosas, por esa razón no quiero contaminar la investigación”

Wilfredo Salgado, Candidato a alcalde de San Miguel

El sábado, el alcalde interpuso una demanda contra Salgado, ante la Fiscalía General de la República, por delitos de intento de secuestro agravado, amenaza agravada e invasión a la propiedad privada. Según Pereira, el empresario junto a otros sujetos armados llegó hasta una de las viviendas de su familia, en el municipio de Sesori, y amenazó al empleado de asesinarlo.

El aspirante a la silla edilicia, agregó que él no conoce al padre de Miguel Pereira, por lo que no brindó mayores detalles sobre su postura, manifestando que no quería contaminar la investigación que la Fiscalía está realizando sobre la denuncia interpuesta