Acusaciones de entorpecimiento en el traspaso de mando de la alcaldía de Soyapango

El traspaso de mando en la alcaldía de Soyapango ha enfrentado dificultades entre la gestión saliente, la de Juan Pablo Álvarez (ARENA), y la entrante, de Nercy Montano (Nuevas Ideas), luego que esta última anunciara esta mañana que dejó la mesa de transición para poder ordenar las cosas antes del primero de mayo.

Montano se presentó hoy a la alcaldía de Soyapango acompañada del que llamó su equipo judicial. Ahí, aseguró que se levantarían de la mesa de trabajo y acusó a la gestión de Álvarez de intentar “maquillar” números de su gestión. “Estamos acá para denunciar que nosotros estamos desde el lunes queriendo hacer un traspaso transparente, apegado a la ley, pero hemos tenido grandes obstáculos”, indicó.

Entre los obstáculos que Montano mencionó indicó que han conocido por conversaciones con empleados de que la gestión de Álvarez “quiere maquillar actos de corrupción”. “Según ellos, al maquillar estos van a ser librados de responsabilidades. Pero hay lineamientos girados a las jefaturas de que las actas las manden directamente a Corte de Cuentas, aduciendo que nosotros no hemos querido recibirlas a conformidad. Y ustedes saben que no podemos recibirlas a conformidad aún”, agregó.

La alcaldesa de Nuevas Ideas, que al ser declarada ganadora del cargo pidió a los habitantes de Soyapango no pagar impuestos municipales, señaló: “Nos levantamos de esta farsa de transición que han querido hacer”. “Nos levantamos y con la facultad que me da ser alcaldesa electa, nos levantamos, que dejen como quieran, pero nosotros empezamos desde el minuto cero del primero de mayo a trabajar”, agregó, y comentó que custodiarán las actas hasta que las autoridades pertinentes lleguen y revisen las mismas.

Nercy Montano, alcaldesa electa en Soyapango, denunció irregularidades en el traspaso de mando de la comuna. Aseguró que, producto de ello, se levantarán de la mesa de transición. pic.twitter.com/AykjrTlZjZ — LPGPolitica (@LPGPolitica) April 29, 2021

“La alcaldesa continúa en campaña”

Luego de sus declaraciones, Montano abandonó la comuna y dejó a su equipo judicial en esta. En ese momento, el aún edil Juan Pablo Álvarez salió a dar su versión de los hechos, en las que consideró que Montano “continúa en campaña”.

De acuerdo a Álvarez, el equipo de la alcaldesa de NI se presentó este lunes para comenzar el proceso de transición. Sin embargo, un día después, el martes, decidieron levantarse del mismo sin dar ninguna otra explicación.

“Lamentablemente, Nercy Montano, desde la campaña, se ha dedicado a difamarnos. Nosotros ya le tenemos dos procesos en diferentes juzgados de la ciudad y vamos avanzando en buen término. Ella todavía está en campaña”, apuntó.

Luego, Álvarez mostró el acuerdo tomado por el concejo plural de Soyapango el 14 de abril para seguir el proceso establecido por la Corte de Cuentas e iniciar una comisión de transición. Esta nota fue enviada a Montano, que fue recibida el 19 de abril en un negocio familiar.

“Arrancamos el proceso de transición notificando también a la CCR. Así lo expresa la ley. Tenemos seis auditores de CCR que los han referido a esta institución”, explicó Álvarez, que aseguró que Montano no se ha presentado a ninguna reunión relacionada con el traspaso de mando.

“El lunes se presenta una comitiva de la alcaldesa electa, no sabemos porqué ella no viene. Solo se presentaron personas que no tenemos ni un documento de ellos. Empezamos las gerencias a dar la contraparte. Comenzamos a levantar acta por acta porque hay muchas cosas por entregar. Lamentablemente, el día martes, a eso de las 12:30 del mediodía, una persona del equipo se acerca y dice: ‘mire, hemos recibido la orden de retirarnos’”, explicó Álvarez cómo ha sido el trabajo de transición. “Nos han dejado con todos los equipos en las dependencias levantando las actas y simple y sencillamente se levantaron”, agregó.

Ante eso, el edil soyapaneco aseguró que la ley mandata a continuar el proceso de transición entregando la documentación a la Corte de Cuentas y eso es lo que están haciendo. “Si nadie viene, tenemos que hacerlo con la CCR. Y eso es lo que estamos haciendo. Están supervisando el proceso. Yo le pediría a la alcaldesa es que sea conciliadora. Nosotros vamos a estar en el concejo y este va a ser un concejo plural”, sentenció.



Durante sus declaraciones, Álvarez aseguró que los salarios de la comuna están al día. Una mujer lo acusó de mentir. Cuando el alcalde le pidió su carnet de empleada para verificar la situación, no hubo respuesta. pic.twitter.com/GSN2IZue9g — LPGPolitica (@LPGPolitica) April 29, 2021