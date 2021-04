Acusaciones de entorpecimiento en el traspaso en Soyapango

Nueva alcaldesa abandonó la mesa de transición con acusaciones a actual gestión, que le critica haberse retirado sin dar mayor explicación.

La transición en la alcaldía de Soyapango ha enfrentado dificultades entre la gestión saliente, la de Juan Pablo Álvarez (ARENA), y la entrante, de Nercy Montano (Nuevas Ideas), luego que esta última anunciara su salida de la mesa de trabajo.

Montano se presentó ayer a la comuna acompañada de su equipo judicial. Ahí, aseguró que se levantarían de la mesa de trabajo y acusó a la gestión de Álvarez de intentar "maquillar" números de su gestión. "Estamos acá para denunciar que nosotros estamos desde el lunes queriendo hacer un traspaso transparente, apegado a la ley, pero hemos tenido grandes obstáculos", indicó.

Montano no indicó obstáculos en concreto. Solo dijo que la gestión de Álvarez "quiere maquillar actos de corrupción". "Hay lineamientos girados a las jefaturas de que las actas las manden directamente a Corte de Cuentas, aduciendo que nosotros no hemos querido recibirlas a conformidad. Y ustedes saben que no podemos recibirlas a conformidad aún", agregó.

"Continúa en campaña"

Luego de sus declaraciones, Montano abandonó la comuna y dejó a su equipo judicial en esta. En ese momento, el aún edil Juan Pablo Álvarez salió a dar su versión de los hechos, en las que consideró que Montano "continúa en campaña".

De acuerdo a Álvarez, el equipo de la alcaldesa de NI se presentó este lunes para comenzar el proceso de transición. Sin embargo, un día después, decidieron levantarse del mismo sin dar explicación.

"Arrancamos el proceso de transición notificando también a la CCR. Así lo expresa la ley. Tenemos seis auditores de CCR que los han referido a esta institución", explicó Álvarez, que acusó a Montano de no presentarse a ninguna reunión relacionada con el traspaso de mando.

"Si nadie viene, tenemos que hacerlo con la CCR. Y eso es lo que estamos haciendo. Están supervisando el proceso", apuntó el aún edil soyapaneco.