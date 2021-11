Acusaciones de fraude empañan elecciones de docentes

Los sindicatos del magisterio lanzaron mutuas acusaciones de fraude por las elecciones de Juntas y Tribunales de la Carrera Docente, que se realizaron el viernes.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Educadores de El Salvador (ANDES 21 de Junio) agradeció a los docentes que votaron por los candidatos de la gremial. En las elecciones, obtuvieron la representación en nueve de las 15 juntas: La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente, Cabañas, San Salvador sector uno y dos, Chalatenango y Sonsonate.

Pero, en el caso del Tribunal de la Carrera Docente y del Tribunal Calificador, ANDES sostuvo que "no existen resultados en firme que definan un ganador" porque se deben resolver primero "anomalías, irregularidades e ilegalidades".

De acuerdo con la Comisión Central Electoral, los representantes del sector en el Tribunal de la Carrera Docente 2022-2026 son Francisco López Molina y su suplemente José Osmín Portillo, de Bases Magisteriales. Para el Tribunal Calificador, son Paz Zetino y su suplente José Adilio Aquino Escobar, también de Bases.

Zetino dijo que el sindicato está satisfecho con los resultados e informó que ganaron las juntas de La Libertad, La Paz, Cuscatlán y Morazán.

Otro que señaló anomalías fue el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO). Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO, dijo que miembros de ANDES intentaron influir en los votos de los docentes. "Hubo actos, como decir, de fraude, por parte de la gremial ANDES 21 de junio en todos los centros de votación", dijo. "En San Jacinto tuvimos que intervenir con la policía para sacarles un montón de gente que andaba induciendo al voto", aseguró. SIMEDUCO no obtuvo ninguna junta.

El Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS) también denunció presuntas anomalías en un comunicado, como padrones incompletos y papeletas con candidatos que, según la gremial, no estaban inscritos. Aseguró que los candidatos de SIMEDUCO y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Salvadoreña (SITES) no tenían las credenciales vigentes. También acusó a Francisco Zelada, de SIMEDUCO y presidente de la comisión electoral, de no tener credenciales vigentes.

El secretario de SIMEDUCO aseguró que cuentan con todos documentos en regla. "Nosotros hicimos la asamblea general y presentamos nuestros documentos al Ministerio de Trabajo. Cuando se hace la asamblea general y presenta su documentación en regla al Ministerio de Trabajo, ya no es competencia suya en qué momento le da las credenciales. Allí es una cuestión de ellos, pero en ningún momento lo hace ilegal", aseguró.

También sostuvo que en las elecciones no se piden las credenciales de junta directiva, sino que el sindicato "esté legalmente inscrito y nosotros tenemos nuestra personería jurídica".