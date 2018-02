Acusado de asesinar a doctora estará en el penal de Apanteos

Denys Edenilson Suárez, de 35 años de edad y procesado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, una doctora empleada del Ministerio de Salud (MINSAL), fue enviado ayer a prisión por el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, que ordenó sea remitido al penal de Apanteos, en Santa Ana, mientras el caso pasa a la fase de instrucción.

El imputado ya guardaba prisión por el delito de fraude procesal, pero se encontraba en las bartolinas de la subdelegación 911 de Santa Ana, a la espera de la audiencia por el delito de feminicidio agravado.

“Yo no he vuelto a la casa, no he limpiado, no he hecho nada. En el Seguro estaba esperando”.

