Acusado de fingir ser agente de la DEA enfrenta juicio

Rafael Alcides Flores Mendoza, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de hacerse pasar por agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), y de extorsionar a dos víctimas, enfrenta desde ayer el juicio en su contra.

La víctima con la clave 3361 declaró ante la jueza del Tribunal Cuarto de Sentencia de Salvador que Flores lo contactó para pedirle $16,000 a cambio de darle información de un caso judicial en su contra. Según 3361, Flores le dijo que si no le daba el dinero lo iba a dar a conocer. “Yo no pude recolectar todo el dinero porque no lo tenía... Me daba miedo pensar en cómo esa situación iba a perjudicar mi imagen”, dijo la supuesta víctima.

Flores, sin embargo, aseguró que estaba recolectando fondos para realizar un evento político en Nueva York, Estados Unidos, y que la víctima estaba interesada en ir, y por eso, según él, le ofreció $16,000 para el evento. “Yo en ningún momento lo extorsioné. Salió de él. Un día antes que me capturaron tenía un mal presentimiento”, aseguró Flores.

En este hecho, según la acusación, participó Santos Edgardo Guzmán Ayala, otro de los procesados. Aunque la Fiscalía sostiene que los acusados no recibieron el dinero de la extorsión.

En el segundo caso atribuido a Flores, la víctima lo buscó en 2014, porque su visa estadounidense estaba vencida. El acusado, según el denunciante, le dijo que él era agente de la DEA y que le podría ayudar, pero que antes de realizar los trámites necesitaba $90,000. Flores dijo que le presentó a unos amigos que trabajan en la DEA para que lo asesoraran, pero que nunca recibió el dinero.

Ambos acusados fueron capturados el 21 de diciembre de 2016 en un hotel capitalino. El falló se conocerá hoy.