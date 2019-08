Acusado de matar a Karla Turcios pide prueba mental

Mario Alberto Huezo, principal sospechoso de asesinar a la periodista de Grupo LPG Karla Turcios, se sometió ayer por la tarde a una prueba psicológica en el Instituto de Medicina Legal (IML). El estudio busca determinar si Huezo tiene conductas violentas que lo habrían llevado a cometer el feminicidio, explicó la Fiscalía General de la República (FGR).

El ministerio público solicitó esa prueba como parte de las investigaciones por el feminicidio de Turcios, ejecutado supuestamente por Huezo el 14 de abril de 2018. Sin embargo, el hombre no se había sometido al estudio, a pesar de que el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación había programado ayer la audiencia preliminar en su contra.

La fiscalía aclaró que podía enfrentar la audiencia sin contar con el estudio, porque cree que los resultados no serán cruciales para demostrar la culpabilidad de Huezo. Pero el acusado, junto con su abogado Giovanni Rivera, solicitó ayer a la jueza Especializada someterse a esa pericia para demostrar su "inocencia". La juzgadora permitió el examen y reprogramó la audiencia para el 11 de septiembre.

"La fiscalía obviamente dijo que podía prescindir de la prueba psicológica. Pero no podemos negarle (a Huezo) el derecho constitucional de su defensa. Y si él se quiere someter, que se haga. Ellos dijeron que sí, que la necesitan", dijo ayer tras salir de la audiencia Graciela Sagastume, coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad (DNMPV), de la FGR.

Además del estudio psicológico, la defensa y la FGR pidieron a la jueza Amelia Velásquez que incorpore al proceso las pruebas de ADN y de escritura. El examen de ADN, según el abogado de Huezo, busca determinar si los restos que los investigadores encontraron en la escena son del imputado; mientras que el peritaje de escritura debe comprobar si la letra del procesado corresponde a la de las cartas anónimas que él mismo entregó a las autoridades.

Según Sagastume, los estudios de ADN y de escritura ya fueron realizados a Huezo, pero todavía no forman parte del expediente judicial. Por eso el procesado fue llevado ayer a Medicina Legal únicamente para la prueba psicológica, confirmó el abogado Giovanni Rivera. "Consideramos que los resultados de esas pruebas son favorables para la defensa para establecer la inocencia del imputado", dijo el defensor.

Odio a la mujer

La fiscalía está convencida de que Mario Huezo planificó con mucho tiempo de anticipación el asesinato de Karla Turcios, por lo que asegura que fue quien la asfixió en el interior de la casa ubicada en la colonia Costa Rica, de San Salvador. Después tiró el cuerpo a la orilla de la carretera Longitudinal del Norte, en Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana.

Graciela Sagastume reiteró ayer que Huezo sometió a Turcios a una relación de pareja en desigualdad de poder hasta asesinarla. El motivo del crimen fue el odio o desprecio a su condición de mujer, llamado misoginia, según las investigadoras. La FGR agregó ayer que si el caso pasa a juicio prevén solicitar una condena de 50 años de cárcel para Huezo.

Antes de que el juzgado suspendiera la audiencia, Huezo dijo en una breve intervención ante la prensa que espera "justicia" en el proceso: "Vamos a ver si eso (acusación) es cierto. Me están acusando porque no encuentran nada más, no tienen idea de quién fue", señaló.