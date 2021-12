Acusados por sobresueldos con trato diferenciado

Sorprendidos. Así se encuentran los abogados defensores del resto de ex funcionarios del FMLN que son acusados por la Fiscalía de recibir sobresueldos en el gobierno de Mauricio Funes.

Oswaldo Feusier, defensor de la ex ministra de Salud Violeta Menjívar, cuestionó que el resto de abogados no fueron notificados sobre la audiencia de revisión de medidas en la que otorgaron la libertad al ex vice ministro de Agricultura y Ganadería Hugo Flores.

El ex funcionario se sometió al procedimiento abreviado y tendrá que confesar el delito al finalizar la fase de investigación en la audiencia preliminar, algo que no se ofreció a los demás acusados.