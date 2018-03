Acusan a 16 agentes de colaborar con pandilla

Lee también

Un testigo le contó a la Fiscalía que 16 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), destacados en la delegación de Mejicanos, ubicada en la colonia Zacamil, facilitaron el ingreso de ilícitos a los detenidos en esas bartolinas, entre 2013 y 2014. El criteriado, identificado como el Eléctrico, le dijo a los fiscales que pudo observar cómo pandilleros del Barrio 18 le entregaron dinero a los agentes para permitir el ingreso de celulares y drogas.Este testigo, que delató la supuesta forma de operar de la pandilla a cambio de recibir beneficios judiciales, también le dio a la Fiscalía General de la República (FGR) los nombre de quienes participaron en 20 casos de homicidio. Todo eso es parte de las pruebas que los fiscales presentaron ayer durante la audiencia preliminar contra 50 personas, entre supuestos pandilleros y los 16 agentes.Todos acusados por los delitos de organizaciones terroristas, homicidio e introducción de objetos prohibidos. Entre los acusados figura Juan V., quien acepta que durante mucho tiempo estuvo activo en la pandilla, pero dice que para el tiempo que lo involucra el Eléctrico ya no era parte de ellos.En 2011, luego de cumplir su tiempo en prisión, Juan dice que decidió abandonar la pandillas por completo. Desde ese tiempo, asegura, se ha enfrentado con el problema de que no puede trabajar por los tatuajes que tiene y los antecedentes penales. Es pastor de una iglesia cristiana evangélica. En casos anteriores, dice, ha sido exonerado de cargos, porque logró demostrar que ya no es parte de la estructura.La defensa de los detenidos consideran que la declaración del criteriado no es prueba suficiente, porque se trata de alguien que también fue parte del cometimiento de los delitos que se les imputan.El fiscal del caso, que pidió no ser identificado, señaló que en caso de detectar que el Eléctrico también miente será acusado junto con el grupo.Ayer, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador inició con la audiencia preliminar, en la que se definirá si los procesados serán enviados a juicio, incluyendo a los agentes policiales.