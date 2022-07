Acusan a MOP de hacer borda y desviar río

Autoridades de Medio Ambiente y municipales realizaron ayer una inspección de la borda construida a inicios de este año en el río Goascorán, y que estaría dejando sin agua a comunidades salvadoreñas y de Honduras. La borda, de un kilómetro, se encuentra en el tramo del río Goascorán, en el caserío Los Carpules, municipio de Pasaquina, La Unión.

Eli Álvarez, juez ambiental de la zona oriental, expresó que la borda fue construida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y sin tener los permisos necesarios, para hacerlo. Dijo que la construyeron a mitad del cauce del río y no en las riberas. "El problema es que el MOP se metió a intervenir el río sin ningún permiso del Ministerio de Medio Ambiente de una forma no técnica y construyeron un remedo de borda, porque esto no es una borda", dijo el juez.

Agregó, que debido a la borda, el agua no llega a las comunidades de las zonas bajas, entre estas, los caseríos Candelaria de La Rompisión y Barrancones, por el lado Salvadoreño y a otras del municipio de Alianza Valle en Honduras, donde se está afectando a la fauna y ecosistemas.

Aparicio Villatoro, alcalde de Pasaquina, dijo que la borda se hizo con el objetivo de canalizar la poca agua que baja del Goascorán y que las comunidades pudieran aprovecharla. Aseguró desconocer si como alcaldía se había extendido un permiso para que el MOP hiciera la borda.