Acusan a Nuevas Ideas de usar recursos del Estado

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, acusó al partido Nuevas Ideas de usar la base de datos que el Gobierno ha recolectado con la entrega de bolsas solidarias para pedir el voto vía llamada telefónica.

"Hay queja generalizada en el país. La gente no se ha afiliado a Nuevas Ideas. Simple y sencillamente le exigieron el DUI (Documento Único de Identidad) al momento de entregarle el tal paquete de víveres y hoy les están llamando de un número fijo que voten por la bandera celeste del partido de Nayib", reveló Ponce, ayer, en conferencia de prensa.

El presidente del Órgano Legislativo consideró que dicho accionar no es correcto, ya que se trata de la utilización de recursos del Estado para hacer campaña a favor de un partido político. Además, reiteró que las bolsas solidarias no son un regalo del presidente de la república, sino que son costeadas con los impuestos de los salvadoreños. "Es paquete del Estado, no del presidente de la república", apuntó.

Luego, de nuevo en el tema, Ponce detalló que la utilización de recursos del Estado para campaña política es una ilegalidad.

"No es correcto, esa es una ilegalidad, es un fraude adelantado. No se puede estar utilizando ni combustible, ni vehículos del Estado ni recursos para hacer política partidaria. Eso está penado por la ley", agregó Ponce.