Acusan a abogados por presentar constancia falsa en audiencia

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador a los abogados Jorge Alberto Cobar y María José Hernández, por el delito de falsedad ideológica.Las investigaciones de la FGR han establecido que Cobar estaba en un proceso de divorcio y la abogada Hernández lo representaba. Sin embargo, los abogados planearon que iban a presentar una constancia médica falsa para supuestamente alargar el proceso, dijo la FGR.La constancia fue firmada por el doctor Álvaro Ernesto Larín, pero él no fue trasladado a los tribunales.“Nosotros no sabemos a lo que se refiere la FGR. Solo nos han dicho los delitos. Lo que sucede ahorita es que hay que esperar. No sabemos nada”, dijo el abogado Cobar, antes de que la FGR presentara el requerimiento en su contra. La audiencia inicial está programada para el próximo lunes.