Acusan a director PNC de impedir arresto domiciliar de imputado en caso Saca

El abogado defensor de Antonio Leiva Alemán, uno de los procesados en el caso denominado Destape a la Corrupción, denunció que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, está incumpliendo una orden judicial al no remitir a su cliente a su vivienda para que cumpla el arresto domiciliar ordenado por el Juzgado Séptimo de Paz.Leiva está siendo procesado, junto al expresidente de la república Antonio Saca, por supuestamente modificar y ocultar información cuando fue contador del Grupo Samix. Según la defensa, el juzgado evaluó la edad y el padecimiento de cáncer del procesado para cambiar la detención provisional por la medida del arresto domiciliar. Sin embargo, el director de la PNC argumentó que la casa a la que sería enviado el imputado no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias, un argumento que fue invalidado por el tribunal.Cotto también afirmó que no tiene personal suficiente para custodiarlo. “Aun cuando han existido cuatro oficios en que se le ordena que dé cumplimiento al arresto domiciliar, él no ha cumplido”, dijo el abogado defensor Miguel Parada, quien afirmó que ya han presentado un escrito a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y ante la cámara correspondiente denunciando la situación. Además, afirmó que próximamente podrían presentar una demanda en contra de Cotto ante la Fiscalía General de la República.Familiares afirmaron que la salud del procesado se está quebrantando en las bartolinas de Tránsito Terrestre de la PNC.LA PRENSA GRÁFICA intentó comunicarse con el director de la PNC, pero al cierre de esta nota no fue posible.