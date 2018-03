Acusan a dos hombres de violar a mujeres que viajaban en buses

Lee también

José Adrián López y José Martín Alvarado fueron capturados ayer, acusados de estar detrás de 10 casos de violación en contra de mujeres en el Centro Histórico de San Salvador, según informó la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC).Uno de los investigadores detalló que los dos supuestos violadores en serie abordaban los autobuses en varios puntos del Centro Histórico, con el objetivo de encontrar a alguna mujer que viajara sola y que tuviera entre 25 y 35 años. Una vez a bordo de las unidades de transporte, los hombres se sentaban cerca de la víctima y la amenazaban —usando armas blancas— con matarla, si no se bajaba con ellos.Las mujeres, según el investigador, eran obligadas a entrar en algún motel del centro capitalino, donde las violaban. Después de cometer el crimen, las mujeres eran llevadas hacia alguna parada de buses para que volvieran a abordar las unidades, bajo la amenaza de que no tenían que denunciar.Los 10 casos ocurrieron entre 2015 y 2016, según dijo el investigador policial. Sin embargo, podría haber más víctimas que aún no han denunciado.“Los 10 casos que hemos investigado y que fueron los que nos llevaron a la captura de los dos hombres solo incluyen las denuncias. Desconocemos la cantidad real de víctimas. Tenemos algunas líneas de investigación sobre otros posibles casos, pero es difícil comprobarlo sin la denuncia de la víctima”, dijo el investigador policial.Los delitos por los que López y Alvarado serán procesados judicialmente en los tribunales, de acuerdo con el parte policial, son violación agravada, privación de libertad y agresiones sexuales agravadas.