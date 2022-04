Acusan a la PNC de matar a hombre ebrio

Familiares y amigos asistieron ayer a la vela de Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 32 años, fallecido la tarde del domingo en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, tras recibir una paliza cuando era capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de El Refugio, Ahuachapán.

De acuerdo con la familia, Walter fue capturado el miércoles 30 de marzo a pocos metros de su vivienda en la colonia Trinidad, sin justificación, mientras se encontraba en estado de ebriedad. Su captura bajo el Régimen de Excepción derivó en su muerte, sin tener vínculos con estructuras delincuenciales, aseguraron.

"Testigos vieron como ellos (policía) lo golpearon, exigiéndole decir que era pandillero, cuando no lo era. Se lo llevaron al puesto (policial) de El Refugio, luego al de Atiquizaya y al final lo llevaron a la delegación de Ahuachapán. Él les dijo que no era nada (pandillero), que solo era un ‘bolito’ pero aun así lo llevaron. No tenía golpes cuando se lo llevaron y me lo regresaron irreconocible", comentaron los padres.

Según el reporte del Instituto de Medicina Legal, Walter falleció en el parqueo del hospital Jorge Mazzini a consecuencia de un trauma cerrado de tórax severo. No obstante, su cadáver también presentaba lesiones en las rodillas, ojos y hombros. Además de una fractura en su mano derecha y cortaduras profundas en su cabeza y rostro, dijo la familia.

Amigos y vecinos de Walter lamentaron su fallecimiento y lo describieron como una persona, que a pesar de su vicio con el alcohol era responsable y respetuoso.

"Fue un abuso de autoridad y lo terminaron matando. Ahorita todos estamos con esa aflicción de que a cualquiera nos puede llevar, perdemos nuestros derechos y en este caso se lo llevaron por nada y lo terminaron matando. Ellos (policías) son a quienes debemos confiar nuestra seguridad y terminan siendo quienes arrebatan la vida. No es justo", agregó un tío.

Al respecto, en el puesto policial de El Refugio, confirmaron la detención de Walter por agrupaciones ilícitas, ya que según afirmaron, era pandillero retirado, pero tras su detención y por su estado de embriaguez, dijo estar nuevamente activo. Sin embargo, negaron cualquier agresión, asegurando que fue trasladado al Centro Penal de Izalco y que allí fue agredido por reos al interior de la celda.

"Ellos (jefaturas) lo que nos están pidiendo son números de capturas, sin importar que a veces seamos un poco injustos por lo que debemos atribuirles el delito de agrupaciones ilícitas a todos", manifestó, no obstante, una fuente policial.