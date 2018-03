Acusan a ministra de Salud de incumplir ley de vacunas

Lee también

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) interpuso una denuncia contra la ministra de Salud, Violeta Menjívar, en la Fiscalía General de la República (FGR), a la que acusan de incumplir la ley de vacunas.Miembros de la gremial dicen que se tuvieron que haber presupuestado $46,000 en vacunas, que no se comprarán porque el dinero no alcanza para eso, pero sí para dar donaciones a las fundaciones de izquierda.La ley de vacunas, en su Artículo 21, obliga a que no menos del 1 % del presupuesto ejecutado en 2016, sea incluido dentro del próximo presupuesto (2017) para las vacunas. Por ley correspondería un promedio de $40 millones y la ministra ha incluido un poco más de $12 millones.Para SITRASALUD la ministra podría haber cometido delitos de incumplimiento de deberes, establecido en el artículo 321 del Código Penal.El abogado de la gremial de de trabajadores, Fernando Meneces, asegura que Menjívar no se apegó a los derechos y leyes, por lo que incumplió su juramento, y ha cometido hechos delictivos en contra de toda la población.