Acusan a padre de colegio salesiano de mantener "sexteo" con estudiante de promoción 2018

Un sacerdote salesiano, identificado como Melvin Pérez, ha sido acusado de mantener sexteo (sexting) con al menos un alumno de la promoción 2018 del bachillerato del Colegio Salesiano San José de Santa Ana. Sexteo se refiere al envío de mensajes de texto o imágenes de contenido sexual explícito a través del teléfono móvil o de otros dispositivos electrónicos.

El caso fue descubierto en noviembre del año pasado, cuando se hizo público al interior del colegio un video protagonizado por Pérez que había enviado al estudiante, pero fueron otros padres de familia de estudiantes de la promoción quienes denunciaron el hecho ante las autoridades del colegio.

Los hechos habrían sucedido desde agosto del año pasado, cuando el estudiante aún era menor de edad, quien habría intercambiado esta clase de mensajes con contenido sexual con el sacerdote de manera voluntaria.

Juan Carlos Barahona

Ante eso, las autoridades del colegio interpusieron las denuncias ante la congregación salesiana y dieron aviso al Ministerio de Educación (MINED), pero no interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que no fue hasta esta semana que conoció del caso y ha informado que abrió una investigación de oficio.

De acuerdo a autoridades del colegio, fue por recomendación de abogados de la congregación y del mismo MINED que no se procedió a interponer la denuncia ante la Fiscalía, argumentando que el video y otras pruebas presentadas no eran constituyentes de delito, por lo cual no ameritaba la denuncia.

Pese a esto, el Colegio tomó la decisión de destituir de todo cargo dentro de la institución al señalado sacerdote y se le prohibió el ingreso al colegio y todo contacto directo o indirecto con estudiantes.

Al sacerdote también se le suspendió del ejercio sacerdotal.

Actualmente, Pérez permanece en la sede congregacional salesiana en Guatemala, asegurando que permanece a disposición de las autoridades pertinentes y dentro de un proceso canónico de la congregación que determina sanciones a tomar por las acciones de Pérez.