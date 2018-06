Acusan al presidente de ANDA por supuesto despido injustificado

Enma de Guevara, quien hasta el miércoles pasado era la subgerente de Atención al Cliente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), fue despedida, según ella, por razones injustificadas.

Ante este contexto, De Guevara fue ayer al Ministerio de Trabajo para exponer su caso. “He venido a pedir asesoría aquí, que es la instancia correspondiente, porque ayer (miércoles) fui notificada de mi despido, y fue solo de manera verbal, sin ningún escrito que explique las razones”, dijo.

Según la exempleada de ANDA, su despido es porque el titular de la autónoma, Felipe Rivas, contrató a personas que son “amigos o allegados a él”.

Agregó que también podría haber un caso de misoginia en su despido.

“Como mujer me siento ofendida porque me han quitado el beneficio de mantener dignamente a mi familia. No tengo afiliación política, soy mujer. No quiero entender que en el país se den estas cosas, pero veo que sí están sucediendo”, señaló De Guevara.

La respuesta oficial de ANDA al caso planteado por la exfuncionaria fue esta: “La decisión que se tomó en este caso obedece a los cambios que se necesitan para mejorar los servicios a la población. Ella ha sido encargada de las agencias comerciales de ANDA. Los resultados de las agencias son altamente cuestionados por los usuarios, y no se estaba cumpliendo con los objetivos enfocados en la atención de servicio al usuario”.