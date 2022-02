Acusan de mala praxis a médico de ISSS en Santa Ana

La familia Mendoza Cardona denunció negligencia por parte de médicos del Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Santa Ana en el fallecimiento de un recién nacido.

Según la madre del bebé fallecido, el hecho ocurrió el 22 de noviembre del 2021 cuando acudió al hospital. Explicó que a pesar de los señalamientos realizados por médicos de la necesidad de una cesárea, los médicos de turno se negaron obligándola a tener un parto natural.

"La doctora me decía que debía aguantar y dilatar hasta 10 horas a pesar de que yo no aguantaba los dolores. Pasé varias horas y lo único que me decían era que era normal. Yo les insistía que me practicaran cesarea pero me decían los doctores que no", relató la madre del infante.

Dijo que una enfermera de turno debió intervenir refiriéndola a cesárea de urgencia. Sin embargo, el bebé falleció.

"Yo escuché pujar y llorar al bebé pero no me lo quisieron enseñar", agregó la madre, quien señaló que el ISSS a través de los médicos se negó a entregar el cuerpo y plantares del bebé al Instituto de Medicina Legal (IML) hasta que intervino la Fiscalía.

El informe de la autopsia del IML determinó que el recién nacido murió por asfixia de meconio. La familia lamenta que la Fiscalía hasta el momento les ha expuesto retrasos para resolver el caso.

Se consultó a Fiscalía para conocer sobre este caso, pero respondieron que no cuentan aún con un expediente abierto para la investigación de la muerte del infante. Ante la pasividad, la familia junto con organizaciones ya interpuso un aviso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHH).

Por su parte, el director del hospital dijo desconocer sobre los señalamientos realizados por la familia. Aseguró que están a disposición de las autoridades para las investigaciones.