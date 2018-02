Adán Perdomo visitó al Ilopaneco y apoyó en el estadio

El candidato para la alcaldía municipal de Ilopango por ARENA, Adán Perdomo, asistió ayer a la cancha Azteca en Santa Lucía para presenciar el partido de segunda división entre el local Ilopaneco y el Platense de Zacatecoluca. En su visita, tuvo ocasión de interactuar con los aficionados presentes y tomarse fotografías con los asistentes.

"Gracias a Dios me siento bien acá en la cancha Azteca porque la gente he sentido la confianza que me transmiten, nos tomamos fotografías con ellos y vine a fin de hacer un alto en mis actividades de campaña que cerraré pronto y buscar divertirme con el equipo de nuestro municipio que está luchando por clasificarse", externó Perdomo al abandonar las instalaciones deportivas, satisfecho porque Ilopaneco ganó el partido.

El cierre laboral del fin de semana del candidato tricolor se centró en la visita a un centro de votación en Ilopango "para revisar las capacitaciones de los vigilantes y luego iré al caserío El Arenal en San Bartolo a fin de visitar casa por casa a sus pobladores, así como también a los habitantes de la etapa IV de San Felipe con el fin de darles a conocer mi plataforma municipal", externó Perdomo.

El candidato de ARENA cerrará hoy su campaña en San Bartolo a las 4:30 de la tarde y el miércoles en la colonia Santa Lucía a las 5:30 pm.