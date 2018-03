Además de pandillas, PNC y FAES también causaron desplazamientos forzados en 2016

Lee también

La Policía y el Ejército causaron el 8 % de los desplazamientos forzados registrados en El Salvador en 2016, solo por detrás de las pandillas, responsables del 84 %, indica un informe al que Acan-Efe tuvo acceso ayer.El estudio del Observatorio de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador da cuenta de que 7 organizaciones atendieron en el año recién terminado un total de 193 casos con 699 víctimas.Detalla que los desplazamientos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) sumaron el 6 %, mientras que el Ejército es responsabilizado del 2 %.En diferentes ocasiones, las mismas organizaciones han atribuido el fenómeno a un "enfoque equivocado de seguridad pública" que ha dado prioridad al uso del Ejército, principalmente desde abril del 2016 cuando el Gobierno lanzó una ofensiva contra las pandillas."Desde la experiencia de las organizaciones civiles, las medidas adoptadas por el Estado en materia de seguridad durante el 2016 no han disminuido la problemática de los desplazamientos internos generados por la situación de violencia en el país", reza el documento.Los principales generadores de los éxodos de familias son la pandillas (84 %), mientras que por detrás del conjunto de las fuerzas de seguridad se ubican el crimen organizado (4,2 %) y grupos de exterminio (3 %).Las organizaciones sociales señalan que la mayoría de los casos, el 58 %, las víctimas no denunciaron los hechos ante las autoridades por temor a represalias (44 %), desconfianza en las instituciones (25 %) o porque consideran que es "inútil" y "no harán nada"."Las respuestas estatales para apoyo a las víctimas del desplazamiento forzado han sido hasta hoy insuficientes" porque "el Estado salvadoreño continúa sin reconocer oficialmente la problemática" y "esta posición de negación obstaculiza una respuesta efectiva", acota el documento.Además de las organizaciones sociales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha criticado el recrudecimiento de las medidas de seguridad porque han incrementado las denuncias de brutalidad policial y militar."Es necesario que se revise la aplicación de las medidas extraordinarias. Se debe hacer un alto en el camino y hacer revisiones" porque "he encontrado uso excesivo de la fuerza" por los cuerpos de seguridad y ejecuciones extrajudiciales, dijo a mediados de noviembre anterior la titular de la PDDH, Raquel Caballero.Una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) dado a conocer recientemente señala que más de $212,000 salvadoreños, el 4.9 % de la población adulta, se desplazaron de sus hogares por amenazas o por la violencia generalizada que vivió el país en 2016.