Admiten demanda para declarar inconstitucional candidatura de Josué Alvarado de VAMOS

Una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de Josué Alvarado, del partido VAMOS, fue admitida por la Sala encargada de estos procesos, informó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este miércoles.

“El demandante, en lo medular, argumentó que el TSE no podía autorizar la inscripción del candidato por el partido político VAMOS, porque no pertenece al estado seglar (es decir que no tenga vinculación con algún estamento clerical o religioso) ya que, afirmó, dicho candidato es ministro, pastor o reverendo de un determinado culto religioso, cuyos estatutos están publicados en el Diario Oficial”, explicó la CSJ en un comunicado.

Según la demanda, la candidatura de Alvarado viola el artículo 82 de la Constitución de la República “que prohíbe a los ministros de cualquier culto religioso pertenecer a partidos políticos y optar a cargos de elección popular y, además, vulnera el artículo 72 ordinal 3 de la Constitución en cuanto al derecho al sufragio pasivo”.

La Corte aclara que la Sala de lo Constitucional no ha emitido ninguna medida cautelar en la que se suspenda provisionalmente la candidatura de Alvarado, pero “de resultar electo” y se declarase inconstitucional su inscripción, no podrá asumir el cargo de presidente y este pasará a la persona electa como vicepresidente, en este caso Roberto Ocampo.

Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene diez días hábiles para justificar la inscripción de la candidatura de Alvarado. Este último también tendrá una audiencia para pronunciarse por los señalamientos de la demanda.