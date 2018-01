Admiten demanda para revisión de firmas de inscripción de candidatos no partidarios

Una demanda de amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue admitida esta tarde por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a una posible omisión de firmas válidas para la inscripción de candidatos no partidarios, con lo que, según la Sala, se dio una “presunta vulneración de sus derechos a optar a un cargo público”.

La demanda fue admitida luego que se considerada que el TSE vulneró “los derechos a optar a un cargo público y seguridad jurídica de los demandantes” al no admitir cierto número de firmas que los candidatos no partidarios recopilaron en diversas actividades proselitistas y sin las cuales no se les pudo avalar para participar de las próximas elecciones del 4 de marzo.

Según la Sala, los candidatos no partidarios que interpusieron la demanda “presentaron al TSE un total de 13,400 firmas respaldantes, pero el TSE les denegó la inscripción de su candidatura no partidaria ya que les anuló 7,377 firmas, puesto que estaban compartidas con los registros de otros candidatos no partidarios.

Con la admisión de la demanda, la Sala ordena al TSE analice la solicitud de inscripción de los demandantes “sin considerar la repetición de firmas y huellas que respalden a más de un candidato no partidario, mientras se tramita el presente proceso de amparo y hasta que, en definitiva, se resuelva el objeto del mismo”.

“Asimismo, se advierte que para evitar una vulneración al derecho a la igualdad respecto de los demás candidatos no partidarios, esta medida cautelar aplicará a todos los candidatos no partidarios cuyas firmas respaldantes hayan sido anuladas por el TSE porque estaban compartidas con otros candidatos no partidarios”, agregó la resolución.

[Comunicado] Sala ordena al TSE a revisar inscripción de candidatos no partidarios, sin considerar repetición de firmas de respaldo https://t.co/4Uhfnzvdzb — Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 17 de enero de 2018