Admiten riesgos por no condenar invasión rusa

Luego que el senador estadounidense Bob Menéndez sugiriera revisar los Tratados de Libre Comercio que el país norteamericano tiene con países que se niegan a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, legisladores consideraron que la falta de una política exterior clara de parte del gobierno de Nayib Bukele es la que causa estos roces y conflictos.

Menéndez apuntó el pasado miércoles, en una intervención ante medios de comunicación, que: "Tenemos que mirar los Tratados de Libre Comercio porque son tratados no solo basados en un carácter comercial, sino con referencia respeto de valores puntuales que no existen en Nicaragua, están en gran riesgo en El Salvador, así que vamos a tener que reconsiderar eso y la política nuestra en general hacia esos países".

"No me sorprende que Venezuela, Nicaragua y otros países se han alineado con Rusia, ahora eso tiene una consecuencia. No es porque ellos no tengan el derecho a definirse con quién quieren ir, pero es lo que están haciendo adentro de sus propios países, lo que no es aceptable en el orden internacional", agregó.

Con anterioridad, Menéndez ya había sugerido revisar los TLC entre Estados Unidos y Nicaragua y El Salvador. En concreto, en diciembre de 2021, Menéndez —junto a otros senadores demócratas— sugirió revisar los acuerdos comerciales debido a los "retrocesos drásticos" en democracia vividos en ambos países.

Reacciones

Tras conocer las intenciones del senador demócrata, las reacciones fueron diversas. Por un lado, el FMLN recordó que no apoyó la aprobación del Tratado, debido a su falta de consulta y debate; empero, sí valoró el carácter de principal socio comercial de Estados Unidos con el país.

"El FMLN no votó. Fue una iniciativa que, al igual que como hace Nuevas Ideas en la actualidad, no tuvo debate, discusión seria, y terminó aprobándose en madrugón", recordó la diputada Anabel Belloso. "Sin embargo, hay una realidad: han pasado muchos años desde que lo aprobó la derecha , se ha implementado y hay intercambios comerciales basado en lo que norma el TLC, y por lo tanto habrá implicaciones si una de las partes, en este caso Estados Unidos, considera poner fin o modificar", explicó.

"Creo que sería bueno tener claridad cuánto de la actividad comercial y de intercambio se desarrolla en el marco del TLC para tener claridad de las implicaciones de lo que esto puede tener", agregó.

Luego, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) señaló que, de existir consecuencias, estas serán ante la decisión del GOES de no colocarse del lado de los países que condenan el conflicto armado.

"Las consecuencias por no colocarnos dentro del grupo de países en la comunidad internacional que están abogadno por el diálogo, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos son incontables", apuntó Ortiz.

"Ya hay voces que hablan de posibles sanciones a El Salvador. Tenemos con Estados Unidos las relaciones más importantes. Es nuestro principal socio comercial. Una política exterior inteligente no es pelearse con aquellos que tenemos muchas relaciones, sino buscar relaciones y acuerdos", apuntó la legisladora.

Mientras, Romeo Auerbach (GANA) intentó evadir las implicaciones de lo sugerido por Menéndez, mencionando que Estados Unidos debería dejar claro si les interesan o no las resoluciones de la ONU.

"Hace un año, 187 países votaron por condenar a EUA por el bloqueo a Cuba. ¿A EUA le interesan las resoluciones o no? Apoyo la posición de El Salvador, porque no estamos apoyando a Rusia, pero creo que es mejor... ojalá que se resuelva rápido", indicó.