Admiten vacíos de ley para la redención de penas de convictos

La jueza del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador expresó que dentro del sistema de justicia salvadoreño existen algunos vacíos legales con respecto a procesos penitenciarios.

Esos vacíos están, según la juzgadora, al momento de establecer la cantidad de veces que una persona puede redimir una pena, ya que en la ley no existe un límite.

Esa redención de pena se da cuando un interno se somete a procedimientos para que su condena sea reducida. Cuando realizan a actividades orientadas a la readaptación, cada día trabajado equivale por dos. Pero la ley no establece la cantidad máxima de redención de pena a la que puede someterse un interno.

Sin embargo, según el artículo 105 literal A de la Ley Penitenciaria, la redención de pena no podrá ser aplicada a internos condenados por homicidio agravado, secuestro, robo agravado, violación, entre otros.

La jueza señaló que los juzgadores tienen el “control difuso”, que es una facultad que la Consitución otorga para que los juecen inapliquen una ley o norma contraria a la ley primaria.

“Las personas necesitan que se les cumpla con base a los principios legales. Yo no puedo decir que no voy redimir una pena”.

Jueza, Vigilancia penitenciaria

“Al negar un beneficio de libertad condicional o anticipada estaríamos obligando a un privado de libertad a cumplir toda su pena y si este ha hecho méritos ya no sería motivación para los demás privados de libertad el incoporarse a los programas”, aseguró.

Dijo que la libertad condicional no puede denegarse por el simple hecho que haya una prohibición en la norma. “Las personas necesitan, primero, que se les cumpla con base a los principios de legalidad. Yo no puedo decir que no voy redimir esa pena, ya que estaría yendo mas allá de lo que la norma regula”, agregó.