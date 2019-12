Adolescente da a luz en bus de la ruta 216 auxiliada por policía

Cristina M., de 16 años, regresaba de la ciudad de Santa Ana en un autobús de la ruta 216 con destino a Sonsonate, lugar donde reside junto a sus padres. La menor en estado de embarazo nunca se imaginó que daría a luz en la unidad del transporte colectivo.

"Comencé a sentir dolores por Las Cruces (Santa Ana) y cada vez que avanzaba el bus me sentía incómoda, y la gente me decía que me bajara y buscara ayuda", contó la menor, quien se encuentra ingresada en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate.

Sin embargo, no se bajó, y cuando el autobús circulaba por la zona del cantón Sábana San Juan Arriba del municipio de Nahuizalco los dolores se hicieron más fuertes y la menor, que viajaba en un asiento de la parte trasera del bus, comenzó a pedir ayuda.

El motorista del autobús vio un carro patrulla del Sistema de Emergencias 911 de Sonsonate que realizaba un patrullaje en la zona y le pidió de auxilio.

El autobús paró y el agente Esteban Nerio subió a la unidad y se dirigió a la menor. "Le preguntamos a la joven si la pasábamos al carro patrulla, pero dijo que ya no aguantaba", manifestó el agente.

El policía, padre de tres hijos, pidió a los demás pasajeros que se fueran para la parte de adelante del bus y le dijo a la menor que se acostara sobre el asiento para evitarle mayores problemas.

El agente le pidió al motorista del bus que siguiera el camino y que se dirigiera al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Sonsonate y que el patrulla iba a abrir paso con la sirena abierta.

Pero la adolescente no pudo más y dio a luz a una niña dentro del bus, asistida por el agente Nerio, quien la cubrió con una sábana hasta llegar al ISSS.

"Me sentí satisfecho del trabajo que hicimos con los demás compañeros, nunca había hecho algo similar, me siento alegre de haber tenido la oportunidad de ayudar", manifestó el policía.