Adolescente golpeó a su mamá por no preparar la comida que quería

Lee también

Un adolescente fue privado de libertad tras golpear a su progenitora, informó la Policía Nacional Civil de Sonsonate (PNC).De acuerdo al relato de algunos de los familiares, el lunes por la tarde, el joven, solamente identificado como Roberto C. de 15 años, llegó a la vivienda ubicada en Jardínes de Sonsonate, luego de realizar tareas escolares.La madre del joven se dispuso a preparar comida para él, pero este, descontento con lo que ella había elegido para alimentarlo, inició una protesta verbal que luego derivó en agresiones físicas.Una llamada recibida al sistema de emergencias 911 alertó sobre lo que ocurrió en el interior de la casa.“La mamá le pregunta a su hijo si ya había comido y este le indica que no por lo que ella se dispone a cocinarle algo. Al ver qué era lo que estaba cocinando, él le dijo que él no quería comer eso por lo que la comenzó a insultar y luego le pegó con un palo en las manos”, explicó uno de los agentes policiales.El joven fue privado de libertad por el delito de lesiones y será remitido al a la Unidad Penal del Menor y la Mujer de la Fiscalía para que se interponga la acusación en el juzgado respectivo añadió el agente policial.