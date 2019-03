Adolescentes entre 10 y 14 años se suicidan cada vez más

Aunque la cifra de suicidios de niños y adolescentes menores de 14 años es la menor de todos los rangos de edad, durante el trienio comprendido entre 2016 y 2018 no dejó de subir año tras año.

De 11 casos que el Instituto de Medicina Legal (IML) registró en 2016, en adolescentes entre 10 y 14 años, la cifra pasó a ser 16 para 2018. Más aun, para 2017 fue registrado un caso en el rango de edad de cinco a nueve años.

"Lo preocupante del problema o lo que lo hace realmente más grave es la forma y las edades: cada vez son más pequeños", advirtió Adolfo Vidal, el jefe de Proyectos de Plan International, una organización no gubernamental dedicada a apoyar a la niñez a escala internacional.

La mayoría de suicidios en menores de edad "siempre tiene que ver con determinantes sociales como por ejemplo el acoso escolar, el ‘ciberbullying’, el abuso sexual infantil, el no tener sentido de pertenencia, el no sentirse amado, el desasosiego, los conflictos familiares. Todos esos elementos se vuelven una situación que les va generando problemas en su autoestima", explicó Vidal.

Que un niño no quiera levantarse de la cama constantemente, que no quiera comer, que se muestre pensativo, que no quiera jugar, que se aisle, que tenga trastornos del sueño, que muestre cambios drásticos de conducta, son síntomas inequívocos de que necesita ayuda, agregó.

"Grosso modo", el total de niños y adolescentes salvadoreños que se quitaron la vida durante el referido trienio fueron 166, aunque es necesario aclarar que esta cifra también incluye a los jóvenes de 18 y 19 años.