Adolescentes son las que más sufren violencia sexual

Las salvadoreñas continúan bajo el flagelo de la violencia y las autoridades no brinda la protección adecuada. A esta conclusión llegan organizaciones que luchan contra la no violencia contra las mujeres.

El delito de violencia sexual, uno de los más denunciados, golpea con más fuerza a niñas y adolescentes entre 13 y 17 años. De enero a septiembre de este año hubo 1,398 denuncias, según ORMUSA, con datos que obtuvo de la Fiscalía General de la Répública (FGR).

En total hubo 3,122 denuncias y luego de las adolescentes el otro sector afectado son mujeres de entre los 20 y 30 años, con 663 casos reportados.

Para Silvia Juárez, representante de ORMUSA, aún no hay un sistema de alerta temprana para que se eviten el abuso en niñas y adolescentes y considera necesario desnaturalizar esos comportamientos y educar a las personas para acuerparlas y creerles sus denuncias.

"La violencia sexual es de los flagelos más determinantes que impiden y obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Vemos un mapa de los embarazos elevado que nos da cuenta de una victimización recurrente que no tiene desaceleración, se mantiene. El acoso sexual es el 45 % de las denuncias", aseveró.

Johanna Rodríguez, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que solo en el primer trimestre de este año se atendieron 138 embarazos entre niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años; y de adolescentes de entre 15 y 19 años hubo 3,555.

Para la experta, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y ellas recurren a organizaciones independientes para buscarla protección que no les da el Estado. "Estas mujeres han vivido situaciones de violencia donde no se les ha permitido identificarse como sujetas de derecho. Es lamentable que el Estado mismo no ha podido garantizar mecanismos de protección y atención", aseguró.

Aparte de la violencia sexual, otro tipo de violencia que han detectado las organizaciones es el caso de mujeres desaparecidas, donde las autoridades no han respondido de manera adecuada.

Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista, lamentó la manera en que las autoridades han respondido a casos de desapariciones de mujeres y dijo que es necesario que el Estado sea más responsable.

"Lamentamos que haya un retroceso por parte de las autoridades, entre ellos el programa UNIMUJER, que es el que atiende casos de violencia, que ha hecho más deficiente el servicio y no hay una puesta clara", señaló.