Adolfo Barrios, candidato a alcalde de Nejapa por el FMLN: “Yo prometo trabajar muy duro de la mano de nuestra población para avanzar”

Adolfo Barrios es un rostro nuevo en la política. Su formación académica y su experiencia lo convirtieron en el candidato idóneo para ocupar la silla edilicia de Nejapa, elegido por el FMLN. Gracias a una beca, estudió y obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Universidad Earth, de Costa Rica. A su regreso al país, laboró en la unidad ambiental de este municipio, y más tarde, en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Mediante el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), consiguió estudiar la maestría regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Durante su paso por el SICA, Barrios estuvo a cargo de los temas de desarrollo local y seguridad alimentaria y nutricional, en proyectos de fortalecimiento institucional y en otros enfocados al agua potable y al saneamiento básico, desde Belice hasta Panamá.

Además de esa afinidad con el FMLN y de ese orgullo de ser nejapense, ¿cuáles fueron las otras motivaciones para incursionar en la política como candidato a alcalde?

Yo he recibido toda mi formación mediante becas y considero que le debo retribuir algo de mi formación a mi municipio (Nejapa), y si es en un área tan fundamental para el desarrollo como es la seguridad alimentaria y nutricional, mejor. Afortunadamente, hemos avanzado mucho en bajar la desnutrición crónica, pero tenemos dos problemas más latentes: la obesidad y el sobrepeso, a nivel nacional y local. Nosotros andamos entre el 14 % y el 17 % de sobrepeso y obesidad, que son condicionantes para la calidad de vida de la población.

¿Cuáles son sus principales apuestas y ejes de campaña como candidato a alcalde por el municipio de Nejapa?

Determinamos una plataforma basada en la seguridad alimentaria y nutricional como eje fundamental del desarrollo; esta lleva por título “Nejapa tiene futuro”, y tiene siete principales apuestas: Nejapa productivo, en el que estamos proponiendo diversificar e innovar la producción agrícola, pecuaria y forestal de nuestro municipio con el objetivo de obtener más y mejores alimentos para una mejor dieta o nutrición, y así fortalecer las economías familiares; Nejapa ambiental, convencidos de que para empezar hay que enfrentar el problema del estrés hídrico y la contaminación ambiental que existe a nivel nacional. Luego Nejapa transitable, conscientes de mejorar las vías de comunicación, de atenderlas de manera preventiva y correctiva; Nejapa mujer, que nace de que aproximadamente el 52 % de la población de nuestro municipio son mujeres y hay que retribuirles el esfuerzo que ellas hacen en nuestra sociedad; Nejapa parte de ti; Nejapa saludable, en el que nos vamos a plegar a la reforma de salud que viene impulsando el gobierno, y esta va impulsada a la prevención y a la corrección; y Nejapa progresa, que es una propuesta de recursos para seguir adelante, donde nosotros pretendemos crear una masa de pensamiento crítico y de acción con profesionales nejapenses de cara a la agenda de desarrollo sostenible 2030 que define las Naciones Unidas.

¿Cuál es su plan económico para ejecutar los proyectos antes mencionados?

A través de hacer un mejor uso de los recursos, orientado a la eficiencia en las diferentes áreas, trabajando en base a metas e indicadores y mejorando la recaudación de tasas municipales (plan para recuperar la mora tributaria); apoyándonos, por supuesto, en la gestión de cooperación internacional y, al mismo tiempo, devolver la rentabilidad de algunos servicios que se prestan, tales como el polideportivo, escuela de empresas y el hostal Los Ranchos (administrados por la alcaldía).

En su visita a las comunidades y el contacto con la gente, ¿cómo ve la realidad de las personas de Nejapa y cuál es su sentir?

La población ha sabido reconocer los avances que ha tenido (el municipio de Nejapa), principalmente con nuestro gobierno liderado por el FMLN, y ahora en tiempos de gobiernos locales pluralistas. Se han hecho avances en temas de saneamiento, de agua potable, en educación –a pesar de que no es competencia propia de los gobiernos municipales, pero con la cooperación internacional se logró hacer un instituto nacional en Tutultepeque–; en la construcción de espacios para la convivencia, y sin faltar el avance en la cobertura de energía eléctrica.

“Yo no soy el candidato común que les va a decir que les va a regalar todo, yo prometo trabajar muy duro de la mano de nuestra población para avanzar”. Adolfo Barrios, candidato a alcalde de Nejapa por el FMLN.

¿Qué aspectos lo diferencian del resto de la oferta electoral en Nejapa?

Yo creo que estamos llamados a hacer una mezcla de criterios: primero, la persona que representa la oferta; segundo, el partido al que representa, y tercero, la propuesta. Hasta la fecha, y no es jactancia, yo he sido el único que ha presentado una oferta puntual basada en lo económico –porque obtuve información sobre el presupuesto–, pero con un pensamiento de avanzada, como recuperar todo el trecho perdido en materia de cooperación internacional, que estuvo un poco separada de la gestión actual; pero la cooperación internacional, además de ser un planteamiento político, es un planteamiento técnico ante los desafíos del desarrollo en nuestro municipio, con apego a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no soy el candidato común que les va a decir que les va a regalar todo, yo prometo trabajar muy duro de la mano de nuestra población para avanzar. La apuesta por la seguridad alimentaria y nutricional para la mayoría de candidatos no es muy rentable, no ven ese lado humano de la propuesta, en cambio yo sí la estoy viendo con todos los riesgos que implica.