Adonay será el primero de su familia en estudiar en la universidad, gracias la beca que ganó por su puntaje en la PAES

Wilfredo Adonay Cruz Hernández será la primera persona de su familia que estudiara una carrera universitaria, gracias a la beca que obtuvo por tener uno de los tres puntajes más altos de la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) del departamento de Morazán.

El joven, que está a punto de cumplir 17 años, vive en Sensembra -junto a su abuela y una tía- y estudió bachillerato general en el Instituto Nacional 14 de julio de 1875, de la ciudad de San Francisco Gotera. Para ir a clases, se levantaba a las 4:30 de la mañana y abordaba un bus que lo llevaba hasta su centro de estudios y, en muchas ocasiones, se acostaba a media noche, haciendo tareas y estudiando.

Sus compañeros de estudio le dedicaron mensajes que quedaron plasmados en la camisa de este año lectivo. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Flor Lazo

Siempre obtuvo calificaciones sobresalientes y desde que era un niño soñó con convertirse en maestro de matemáticas, para seguir los pasos de un docente que le enseñó que los números pueden ser divertidos y fascinantes.

Según cuenta, el anhelo de asistir a una universidad le parecía lejano, pues su familia no podía ayudarle a costear sus estudios. Su única oportunidad, dice, sería trabajar y ahorrar lo suficiente para pagarse la carrera de profesorado en matemáticas. "Un tío me había ofrecido que me fuera con él para aprender a electricista y así podría trabajar y estudiar", cuenta.

Él revisa su hoja de notas, mismas que demuestran su gran capacidad. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Flor Lazo

Es por eso que su alegría fue mayúscula cuando le entregaron los resultados de su PAES y supo que estaba cada vez más cerca de cumplir su sueño de convertirse en un docente de matemáticas. El 8.60 que obtuvo en la prueba fue el tercer mejor promedio del departamento y por eso recibirá una beca del gobierno para seguir con su preparación académica.

"Tenía la confianza de que iba a obtener una buena nota, pero fue una gran sorpresa y alegría saber que mi promedio fue uno de los mejores del departamento", dice el muchacho, que en sus ratos libres practica el fútbol y el básquetbol.

Muestra la hoja de notas PAES, la cual es el documento oficial que emite el Ministerio de Educación para cada estudiante que realizó la evaluación. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Flor Lazo

Adonay descubrió que tenía vocación para enseñar matemáticas cuando sus compañeros le pedían ayuda para estudiar aquellos temas que a ellos les parecen difíciles. Entonces, el joven trataba de explicarles de una manera sencilla y amena, pues considera que los números son la base para que el mundo funcione adecuadamente.

"Las matemáticas son necesarias para todo, nada funciona sin las matemáticas. Por eso es importante que se vean como algo divertido. Desde pequeño, las matemáticas han sido mi materia favorita", relata y añade que desea estudiar profesorado en matemáticas y luego graduarse como licenciado.

Doña Sofía Pineda es la abuela de Adonay y su tutora legal. La señora cuenta que quedó a cargo de la crianza de su nieto, desde que era un bebé y junto a su hija Yanira, se han esforzado para que se convirtiera en una persona de bien.

Su abuela muestra orgullosa la hoja de notas PAES. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Flor Lazo

Las dos recuerdan que Adonay siempre fue un niño muy aplicado y obediente, por eso agradecen a Dios que le haya permitido ver a su nieto y sobrino, convertido en bachiller y a punto de iniciar una carrera universitaria.

"Yo le pedía a Dios que nos hiciera un milagro para que mi muchacho pudiera seguir estudiando. Él aprendió a leer cuando estaba en el kinder y siempre le gusto mucho el estudio", dice la mujer que le ha enseñado a su nieto la importancia de esforzarse en los estudios y aprender a valerse por sí mismo.

Ella observa detenidamente cada nota obtenida en la PAES. Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Flor Lazo

Adonay dice que le debe gran parte de su triunfo a abuelita Sofía, a su tía Yanira y a su madre, que reside en los Estados Unidos. También agradece a Dios y los buenos maestros que ha tenido a lo largo de su vida, pues ellos lo han inspirado a descubrir que su vocación es la de enseñar y motivar a otros niños y jóvenes.