Aduanas levantó las sospechas por los procesos tiempo atrás

Lee también

Lograr que las aduanas sean ágiles y eficientes para el comercio exterior se ha convertido en una tarea complicada para el Gobierno y, en ocasiones, hasta se han tropezado con su propio pie.La Dirección General de Aduanas (DGA) es una de las divisiones del Viceministerio de Ingresos, que a su vez es parte del Ministerio de Hacienda (MH). Su tarea es vigilar que quienes traen bienes al país para un fin comercial, de cualquier tipo, cumplan sus obligaciones con el Estado salvadoreño. Cuando llegó Carlos Cáceres como ministro de Hacienda en 2009, Ángela Bigueur fue llamada para dirigir Aduanas y Carlos Cativo se instaló como segundo al mando. En diciembre de ese año, trascendió que las multas para las empresas de encomiendas por productos no declarados subirían más de 300 %. Bigueur venía de una larga trayectoria con el sector privado y pasó poco tiempo en el cargo. La sucedieron Carlos Cativo y Deysi Reynosa.En 2013 anunciaron que las tarifas por dar el servicio en horas que no son de oficina habían incrementado en más o menos $200, un tema que también entró a diálogo con el sector privado. Pronto llegó el cobro de $18 por el servicio de escáneres o inspección no intrusiva. Luego de varias observaciones y reuniones con el sector privado, el cobro de $18 por unidad de transporte que hacía uso de las instalaciones de aduanas comenzó en enero de 2014.Durante dos años aplicaron más cambios a esta tarifa, hasta dejarla solo para los vehículos que se quedan en El Salvador o salen de aquí con el producto. En 2015 volvieron a tener problemas con las encomiendas porque las oficinas ubicadas en San Bartolo comenzaron a centralizar algunas acciones.Finalmente, la semana pasada movieron de su puesto usual de trabajo a unas 400 personas. El cambio propició colas y colas en las fronteras con los respectivos costos por parte del empresario por no poder mover el producto. Ernesto Gómez, titular de la DGA, comentó que la rotación de personal está descrita en la ley aduanera. “A partir de ahora, la idea es hacerlo una vez al año”, explicó y también aseguró que en días recientes tuvieron problemas con los programas informáticos y que eso explica los inconvenientes.