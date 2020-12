Adulto mayor ciego pide ayuda

Dagoberto Alvarado Lara, un ciego de 67 años, pasa sus días en el abandono, en una champa improvisada de lámina a la orilla del kilómetro 38 de la carretera antigua a Zacatecoluca, jurisdicción de El Rosario, en el departamento de La Paz.

Con su voz entrecortada y lágrimas en su rostro, Dagoberto narró que sus hijas lo abandonaron hace tres años, argumentó que uno de sus yernos le dijo a su hija que lo sacara de la vivienda.

"Tuve problemas con el yerno y desde hace tres años vivo solo, es difícil levantarse y acostarse con el estómago vacío, pero hay almas bondadosas que de repente me traen comida, esto no es fácil, no tengo donde cocinar, lo único que me acompaña es una hamaca y estos pedazos de láminas donde me resguardo, cuando llueve me mojo", dijo el no vidente.