Adulto mayor indígena sin pensión desde hace más de un año

Con 90 años de edad, dificultades para caminar y problemas auditivos, Marcos García muestra su tristeza y preocupación, porque no recibe la pensión de parte del Gobierno desde hace más de un año.

Marcos es uno de los náhuat hablantes de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, quien en sus años productivos, se dedicaba a sembrar granos básicos con lo que sostenía a su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue perdiendo facultades físicas que lo imposibilitaron a seguir trabajando.

Afirmó que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) le suspendió la pensión de $100 en octubre de 2019 y que la promotora social de dicha institución le dijo que ya no se la darían, porque está registrado como beneficiado de la Asociación de Veteranos de El Salvador, lo cual asegura que no es cierto.

"Me dijeron que estaba manchado por los Veteranos, pero yo les dije que nunca había pertenecido a nada, esa fue la única explicación que me dieron cuando preguntamos", sostuvo Marcos.

Aseguró que la promotora de FISDL le dijo que fuera a la Asociación de Veteranos para que le extiendan una carta que haga constar que no está inscrito en dicha entidad, pero que él no puede hacer dicho trámite, porque por su edad tiene dificultades para movilizarse.

"Me siento triste porque no puedo traer nada a la casa y ese dinero me servía para comprar medicina y comida para la familia. Hoy es difícil todo, porque no nos alcanza", dijo.

Marcos vive con su esposa, una hija y dos nietos, quienes han recibido dos veces los paquetes de alimentos del Gobierno, lo que consideran insuficiente para suplir sus necesidades alimentarias.

Saraí García, hija de Marcos, pide al Gobierno que "por lo menos mantengan la ayuda para los adultos mayores, porque son quienes demandan más cuidados y medicamentos".

Se envió un correo al FISDL para solicitar información sobre el caso de Marcos, pero al cierre de la nota, no se recibió repuesta.