Adultos mayores con padecimientos y maestros de colegios se vacunan en escuelas y unidades de salud

La vacunación para los maestros de las instituciones privadas y para la personas mayores de 50 años con problemas y enfermedades crónicas continúa. Este miércoles desde las primeras horas del día, ambos segmentos poblaciones acudieron a los centros de vacunación para aplicarse la primera de las dos dosis que exige el tratamiento de inmunización contra el covid-19.

El Centro Escolar Leonardo Azcúnaga, de Soyapango y la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Miguelito, en San Salvador, son dos puntos de vacunación que han dispuesto las autoridades de Salud para dar continuidad al proceso de vacunación de la población del país.

La fachada, entrada a ECO Familiar de San Miguelito, centro de vacunación de la primera dosis de anti covid19.

Es así que los esposos Herminia Cartagena y Reynaldo Ponce, de 56 y 80 años respectivamente, llegaron a las 7:00 de la mañana al centro de vacunación en el Leonardo Azcúnaga. "Ha sido rápido. Ayer pedimos cita y nos dijeron que viniéramos hoy a vacunarnos", dijo Herminia Cartagena quien acompañó a su esposo al proceso.

Jorge Burgos, de 55 años, quien es hipertenso, dijo que en su caso llamó al Sistema de Salud 132 y que ahí le indicaron que tenía que llegar a las instalaciones de esa escuela de Soyapango.

"Me atendieron rápido y me dijeron que viniera hoy. Nos buscan en el sistema de ellos y como aplicaba, tanto por la edad como por ser hipertenso, me asignaron el lugar y la hora", explicó.

Su esposa también aplicó para recibir la primera dosis de inmunización, pero le tocó en otro lugar. En el caso de su familia ninguno enfermó de covid-19, ni tampoco murió. Burgos aún estaba en la fila externa, en la acera del Centro Escolar, mientras que un grupo de 17 personas estaban adentro e iban a ser los primeros en recibir la vacuna.

La maestra Yensi Hernández, del Kinder Ruiseñor, ubicado en la colonia Miramonte, de San Salvador, también había sido citada para llegar a San Miguelito, y con ella otras cuatro compañeras.

Los maestros de las instalaciones privadas también están recibiendo la primera dosis ya que a partir del 20 de abril comienzan a atender a los alumnos de forma presencial.

Si bien es cierto que la mayoría de estudiantes ha optado por las clases en línea, hay un grupo que optó por llegar a recibir la educación de forma presencial. "Son pocos los que van a llegar de forma presencial, pero como institución vamos a tener las dos modalidades, presencial y por medio de la plataforma", señaló la educadora.

Las medidas de bioseguridad serán estrictas, dijo la profesora Hernández. "Se va a exigir la mascarilla, alcohol gel, bolsones colgantes y no con rueditas y se estará haciendo limpieza en las instalaciones del kinder cada media hora", finalizó.

La reapertura del país va avanzando cada vez más y con ello el riesgo de más contagios se amplía.

Luego de aplicar la vacuna al personal de primera línea, policías y soldados, el proceso ha continuado con los maestros y con las personas mayores con enfermedades crónicas.