Adultos mayores pedirán en línea cita para vacuna covid

La fase dos de vacunación contra el coronavirus comenzará hoy, informó el ministro de Salud Francisco Alabí, para ello tienen designado aplicar la primera, de dos dosis requeridas, a las personas con enfermedades crónicas degenerativas no controladas y adultos mayores de 50 años.

El funcionario detalló que el proceso para programar el día de vacunación se puede realizar a través del portal web oficial: vacunacioncovid19.gob.sv.

Este es el sitio designado para que las personas mayores de 50 años o con enfermedades crónicas degenerativas puedan programar su fecha de vacunación. Para la población que no cuentan con acceso a internet para programar su cita serán los promotores de salud quienes van a realizar visitas casa por casa para asignar el día, lugar, fecha y hora de la vacuna.

Alabí detalló que no se vacunará contra el coronavirus sin una cita, "para que el proceso de vacunación sea eficiente, no se vacunará a nadie que no tenga agendada una cita a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud", dijo.

Esta plataforma resolvería casos como el de doña Angelina de Pérez, una adulta de 75 años con diagnóstico de hipertensión arterial alta que no pudo atender personalmente la llamada del MINSAL.

"Mi hija estaba trabajando cuando le hablaron los del ministerio y le dijo la persona que le llamó que necesitaba hablar conmigo directamente para poder darme mi cita, que a ella no podía decirle más detalles, sólo le dijo que cuando estuviera conmigo que habláramos al 132", dice de Pérez.

La plataforma web también estará habilitada para los extranjeros quienes deben programar su cita si están dentro de los grupos de la Fase II: deben entrar al portar web e ingresar su número de carné de residente y fecha de nacimiento para que pueda programar el día lugar y hora de su vacuna.

En declaraciones televisivas de ayer el ministro afirmó que casi la mitad de la población a vacunar en el país responden al grupo de adultos mayores, sin embargo al contrastar los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) las personas adultas mayores de 60 años con DUI vigente son 825,333 mil. Al considerar también a los adultos que con DUI vencido la cifra asciende a un total de 1 millón 669 mil personas, sin embargo no se tienen claridad respecto a si continúan con vida o no.

Hasta la fecha no hay un dato claro referente a la población exacta que esperan vacunar en esta nueva fase, tampoco se tienen detalles de la fase anterior.