Adultos mayores protestan frente a torre del ISSS

Un grupo de adultos mayores protestó la mañana de ayer, frente al edificio administrativo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para exigir a las autoridades de esa institución que continúe el Programa a Pensionados que les da atención en salud mental, enseñanzas en el uso de tecnologías, artes escénicas y manualidades; insistieron en no ser desalojados de la Ciudadela Monserrat.

"Los adultos mayores merecemos respeto y un lugar digno de convivencia", "Doctora Mónica Ayala, ¡por favor atienda a los adultos mayores!" se leía en algunos de los carteles que portaron para hacer un llamado a la directora del ISSS.

Los usuarios del ISSS de la Ciudadela Monserrat son al menos 840, detallaron.

"A nosotros nos dan charlas, es recreativo para los adultos mayores. La familia nos abandona y uno se distrae con los mismos compañeros y nos sentimos bien", explicó la señora Rosa Luz Ramos de Escobar, que llegó a las instalaciones del edificio administrativo en búsqueda de una respuesta.

Asimismo, Evelyn Candelaria, de 61 años de edad, manifestó su temor porque el proyecto sea suprimido por el Gobierno. "Desde hace años fue asignada esa área exclusivamente para los pensionados. No queremos que nos trasladen a otro lugar, porque no sabemos si va a cumplir las condiciones; entonces, le pedimos al señor presidente (Nayib Bukele) tomar cartas en el asunto y que no nos trasladen", añadió Candelaria.

Ayer, desde las 9:30 de la mañana, una comisión de personas pensionadas se reunió con delegados de la Dirección General de Asuntos Estratégicos y de Cooperación y de la Dirección de Asistencia Médica y Proyectos del ISSS, y con representantes de la Procuraduría para la Defensa Humanos (PDDH), para solicitar "que no minimicen ni subestimen la atención al adulto mayor" y se les tome en cuenta para decidir cuáles serán las nuevas instalaciones a donde funcionará el programa.

Saúl Arriaza, miembro del comité de adultos mayores, indicó que "las autoridades del ISSS se han comprometido a encontrar un lugar que reúna las condiciones necesarias para poder dar continuidad al desarrollo de nuestros programas de atención integral al adulto mayor". Además , a que se mantendrá el programa en la Ciudadela Monserrat hasta que el traslado se haga efectivo.

El 11 de junio pasado, Mónica Ayala, directora del ISSS, aseguró que no cerrarán el Programa a Pensionados y dijo que lo moverán a un "lugar cercano".