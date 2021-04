Adultos mayores sin claridad en el proceso para acceder a vacunas

Evangelina es una adulta de 75 años con diagnóstico de hipertensión arterial alta, colesterol y triglicéridos que recibe atención en el ISSS de San Jacinto. El sábado por la tarde su hija recibió una llamada del MINSAL en su celular, era para programar su cita para vacunarse pero al no contactarla directamente le dejaron el recado que llamara al 132 para reprogramar.

“Mi hija estaba trabajando cuando le hablaron los del ministerio y le dijo la persona que le llamó que necesitaba hablar conmigo directamente para poder darme mi cita, que a ella no podía decirle más detalles, sólo le dijo que cuando estuviera conmigo que habláramos al 132. Hablamos por la noche y me dijeron que me iban a programar en agenda, que tenía que esperar porque perdí mi turno”, dice de Pérez.

La paciente señala que tiene dificultad para manejar los teléfonos inteligentes y que su hija es la delegada para hacer sus procesos, “yo entiendo que quieran asegurarse que uno siga vivo y que el mensaje llegue, pero el recado de dónde tenía que ir a vacunarme lo pudieron dejar con mi hija”, se lamenta.

Evangelina ha dejado a su hija como contacto en el ISSS, pues por sus enfermedades ya no sale sola, a eso le suma la dificultad de manejar teléfonos. “Ella es la que me ayuda en todas las vueltas que hay que dar en el seguro. A ella le llaman para avisarle de las entregas de mis medicamentos y todo lo que tiene que ver con el ISSS, pero no le quisieron dar la información cuando me llamaron. Ahora ya no sé qué proceso hay que seguir para que me vacunen, vine al Seguro a ver, pero las señoritas enfermeras me dijeron que ellas no están organizando eso”, dice.

La Fase II de vacunación contra el coronavirus comenzará este miércoles informó el ministro de Salud Francisco Alabí. Esta fase la integran las personas con enfermedades crónicas degenerativas y los adultos mayores.

El ministro dijo en una entrevista matutina que el MINSAL se pondrá en contacto con las personas para darles su cita: día, hora y lugar donde les vacunarán. El funcionario no brindó detalles respecto al proceso que deben seguir los casos como los de Evangelina, o en donde las personas no aparecen registradas en las bases de datos de Salud, el ISSS o los facilitados por entidades de salud privadas.