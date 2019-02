Adultos mayores tuvieron dificultades para votar en La Unión

Los adultos mayores son los que más dificultades tuvieron para ejercer el voto en los diferentes centros de votación en La Unión, debido a la poca organización en las sedes electorales para apoyar o brindarles orientación.

Los problemas para este grupo poblacional iniciaron desde tempranas horas, debido al retraso en la apertura del centro de votación en el Complejo Educativo José Pantoja Hijo, y tuvieron que permanecer parados y bajo el sol, lo que por momentos generó desesperación.

Posteriormente, luego de abrir el centro de votación a las 8:34 am, los adultos mayores ingresaron sin nadie que les orientara o les apoyara en buscar la Junta Receptora de Votos (JRV) en la que les correspondía ejercer el sufragio, lo cual también provocó malestar en ellos.

"No me encuentran en las mesas de este pasillo y me dicen que me toca en otro lado, y ya fui donde me dijeron, pero de allá me mandan nuevamente para acá. Esto es un solo desorden y nadie sabe a donde están las letras de los apellidos, por eso deberían de poner gente preparada para que lo ubique a uno", dijo Maria Teresa Cardona, una votante de la tercera edad.

Hubo personas de la tercera edad que debieron pasar por las JRV colocadas en cuatro pasillos de las escuelas, lo que por momentos provocó disgustos en algunos, principalmente en aquellos que tienen dificultades para caminar y subir gradas, pues andaban apoyándose con bastones.

Tradicionalmente los adultos mayores son los primeros que les gusta llegar en horas de la mañana a los centros de votación para ejercer el voto, y hoy no fue la excepción, muchos coinciden que lo hacen para evitar una insolación al hacer fila o caminar en las horas del mediodía o la tarde.

"Todo el tiempo me ha gustado votar temprano y por eso estoy antes de las 7 de la mañana en el portón, porque más tarde el sol y el calor molesta y no podemos andar caminando mucho, pero hoy este año y si se pasaron en abrir el centro", indicó Vicente Sorto, un ciudadano de 88 años que reside en el barrio Concepción, de La Unión.

En La Unión, la mayoría de centros de votación abrieron con más de una hora de retraso a la estipulada por el TSE, debido a que en algunas JRV no había el número de miembros requerido para integrar las mesas, en otros lugares como San Alejo, hubo problemas con las credenciales del partido FMLN; mientras que en otros lugares se dio inconvenientes por el número de personas de la seguridad pública que debían de votar en el centro.