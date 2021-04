Advierten a Bukele que no interfiera en elecciones EUA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió un llamado de atención de parte del congresista demócrata Albio Sires, jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de representantes, quien lo acusó de intentar interferir en las elecciones de Estados Unidos, por lo que no descartó de enfrentarlo como una "amenaza a la seguridad nacional" si insiste en sus ataques contra congresistas estadounidenses.

La advertencia de parte de Sires llegó al final de una audiencia destinada a discutir las causas de la migración desde Centroamérica, en la que testificó Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte.

Al finalizar la intervención de Sires, este introdujo lo que llamó "un tema que amenaza con socavar nuestros esfuerzos para involucrarnos de manera constructiva con los países de Centroamérica". Luego, indicó: "funcionarios del gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales".

Como parte de su intervención, Sires —congresista que hace un par de meses señaló que valoraría no reunirse con la embajadora Milena Mayorga, luego que esta le atribuyera frases que no había dicho— , mencionó que la campaña desde el GOES para manipular la percepción "ha sido respaldada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses".

De agosto de 2020 a la fecha, Bukele ha firmado contratos con cuatro compañías de lobby, que ascienden a $2.8 millones. "Los miembros del Congreso están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado", señaló Sires.

El congresista agregó luego el episodio en que Bukele atacó vía Twitter a la también congresista Norma Torres, luego que esta compartiera un video donde se veía a dos menores de edad ecuatorianos siendo pasados por arriba del muro de la frontera, y los confundiera con migrantes centroamericanos.

Ante la crítica, Bukele perdió el control y se desató en Twitter, insultando a la congresista al decirle que debería "usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos". Luego, el presidente salvadoreño pidió a los latinoamericanos no votar por Torres. "No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo", tuiteó Bukele.

Acto seguido, Bukele activó todo su aparato de propaganda para atacar a la congresista, mediante las cuentas de medios digitales; y varios de sus funcionarios se sumaron a los ataques en contra de Norma Torres (ver recuadro).

"Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos", advirtió Sires, quien reconoció el trabajo del mandatario salvadoreño en la reducción de los homicidios en el país, pero le recordó que " la diplomacia no es una calle de un solo sentido". "La exposición a las críticas es una de las cargas del liderazgo", agregó.

El aviso de Sires se suma a la petición hecha por la propia Torres, que pidió al FBI investigar a Bukele por sus llamados a votar en su contra. "Hacer campaña contra un congresista de Estados Unidos es algo que se debe investigar, porque es algo ilegal. Interferir en una elección federal aquí en los EUA es un crimen, así que espero que el FBI y el State Department hagan una investigación", solicitó la congresista demócrata.