Advierten de escasez de medicamentos en red pública de salud

El Foro Nacional de Salud (FNS) advirtió este miércoles de un desabastecimiento de medicamentos y escasez de materiales para practicar exámenes de laboratorio en el primer y segundo nivel de atención en unidades de salud y hospitales de la red pública.

La Mesa Sectorial del FNS, con apoyo de líderes comunitarios, realizó en septiembre un ejercicio de contraloría social en 24 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y tres hospitales nacionales, en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Usulután y San Miguel.

En total encuestaron a 664 personas. En las UCSF, al 67 % les recetaron medicamentos y de estos, al 17 % no se le entregaron. En los hospitales, al 73 % le recetaron medicamentos, pero el 20 % no lo recibieron.

Al 50 % de quienes no recibieron medicamentos en las UCSF les explicaron que era porque no tenían, al 29 % no les dieron explicaciones y al 21 % les indicaron que los comprara en una farmacia privada. En los hospitales, al 60 % les aseguraron que no tenían los medicamentos recetados y al 40 % no les dieron explicaciones.

Entre las medicinas que no fueron entregadas a los pacientes en las UCSF destaca el acetaminofén, paracetamol, insulina, metformina, demerol, Amlodipina de 5 milogramos, vitamina A, vitamina B, ibuprofeno, irbesartán, ácido fólico, hierro/acido fólico, Buscapina de 10 milogramos, Amitriplina de 25 miligramos y Atorvastatina de 10 miligramos.

Además, al 38 % de los usuarios de UCSF se les prescribieron exámenes de laboratorio, de estos, al 18 % no se les realizaron por falta de reactivos y materiales, por lo que les recomendaron buscar laboratorios privados. En los hospitales, al 55 % les ordenaron exámenes, pero el 17 % no recibió ese servicio porque debían esperar cita y en otros casos no se explicaron las razones.

El sondeo del FNS identificó también que a algunos usuarios de servicios hospitalarios se les solicitó insumos como jeringas, solución salina y material para curaciones.

La organización lamentó que, a pesar de la evidencia de escasez en medicamentos y recursos, el Ministerio de Salud (MINSAL) aún no haya atendido el problema. En ese sentido, exigieron mayor transparencia en la información que se brinda a los usuarios de los servicios públicos de salud, sobre todo a personas con enfermedades crónicas. Además, pidieron que se respete el derecho a los medicamentos, para que los ciudadanos no tengan que comprarlos e incluso pongan en riesgo su salud por no poder adquirirlos.