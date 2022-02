Advierten de poco testeo para dengue en El Salvador

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) advirtió ayer que los hospitales nacionales no están realizando pruebas de antígenos para dengue, sin que hayan explicaciones oficiales sobre la situación.

"Hemos notado que las pruebas de antígenos para dengue no se están tomando en los hospitales nacionales. No hay un memorando que las prohíba, pero tampoco uno que diga que se hagan. Lo que está pasando es que cuando uno manda a hacer la prueba de antígenos para dengue, dicen en los laboratorios que no se está tomando", dijo el doctor Luis Rodríguez, secretario de Organización del SITRASALUD.

El bajo testeo para dengue está consignado en el boletín de la sexta semana epidemiológica, publicado el martes por el Ministerio de Salud (SALUD). Aunque hasta el 12 de febrero reportan 954 casos sospechosos, solo se han realizado cuatro pruebas tipo PCR y el informe no aclara se hicieron pruebas de antígenos IgM.

"En mi caso particular, he atendido unos 20 casos sospechosos de dengue en las últimas semanas y cuando mando a hacer la prueba, me dicen que no se está haciendo. ¿Por qué? No sabemos. Pero sí las sospechas de los pacientes con dengue son bastantes, más o menos un incremento del 20 o del 25 % este año. Nosotros, trabajando como médicos, vemos alza en sospechas por evidencia clínica, pero de laboratorio no tenemos nada", insistió Rodríguez.

El informe del MINSAL da cuenta de un alza del 220 % en el acumulado de los casos sospechosos y del 268 % en las hospitalizaciones por sospechas de la enfermedad. Los casos sospechosos subieron de 299 en las primeras seis semanas de 2021 a 954 este año, mientras las hospitalizaciones pasaron de 35 a 129.

Hay que aclarar que al sumar los casos sospechosos semanales que originalmente se reportaron en los seis boletines de este año, el resultado no coincide con el acumulado que el mismo ministerio registra en su último informe. Al sumar las sospechas semanales se obtienen 894 casos, no 954. Sin embargo, el ministerio aclara que construye sus boletines con datos preliminares entregados del 94.1 % de sus 1,238 unidades notificadoras.

Para el epidemiólogo Wilfrido Clará, el poco testeo es una señal de alarma por dos motivos. Siendo que los síntomas iniciales del dengue son similares al covid-19, es importante determinar con una prueba de laboratorio si es una de las dos. Además, puede suceder que se trate de otra enfermedad febril, pero no podrá detectar porque no hay pruebas de laboratorio que descarten dengue o covid.

"Está claro que hay un problema en la vigilancia de febriles, porque debería haber más pruebas de laboratorio realizadas a febriles, no solo cuatro. Y eso debe resolverse pronto. Habría que ver si es que no hay reactivos o si es que se ha decidido no correr los reactivos, pero sí tiene que hacerse esta vigilancia", valoró Clará.

"El dengue típicamente es de manejo ambulatorio, no necesita ingreso, a menos que sea dengue grave o choque por dengue. Seguramente estos ingresados (los 129 reportados al 12 de febrero) son dengue grave o hemorrágico. Hay claramente un vacío en esa vigilancia", dijo.

Tanto para Rodríguez como para Clará, es inusual un alza de dengue en enero y por eso instaron a incrementar el testeo.