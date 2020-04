Advierten multar hasta con $10 mil por incumplir cuarentena

Ante la negativa de la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción que venció ayer, el Gobierno informó que analiza utilizar otras leyes vigentes que le permitan endurecer las sanciones contra quienes irrespeten el aislamiento domiciliario decretado para tratar de impedir contagios masivos de la neumonía covid-19, provocada por el nuevo coronavirus.

Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, reveló que valoran imponer multas desde los $125 hasta los $10,000 contra los que salgan de casa sin justificación. La sanción está basada en el artículo 285 del Código de Salud, que establece como "infracción menos grave contra la salud" incumplir con aislamientos o cuarentenas impuestas por el Ministerio de Salud (MINSAL).

"Se va a utilizar como el caso, por ejemplo, de las multas de tránsito. Se le notifica, se le da el documento y, además, mientras no se pague, puede tener dos opciones: pagarla o defenderse en el procedimiento respectivo. Si no se paga y no se defiende, obviamente no va a tener solvencia ni para el registro ni para la alcaldía ni para el Ministerio de Hacienda", explicó.

Pero Argueta aclaró que el pago de la multa no evita que el supuesto infractor sea detenido por policías o militares para que personal del MINSAL lo evalúe y determine si debe pasar aislado 30 días en un llamado centro de contención gubernamental, como ocurre hasta la fecha.

De acuerdo con cifras estatales, desde que inició la cuarentena domiciliaria, el 21 de marzo pasado, hasta ayer por la tarde sumaban unas 1,981 personas las que han sido detenidas por salir de su hogar sin justificante. Policías y militares deciden si un ciudadano anda en la calle sin autorización, una medida que roza con la arbitrariedad, según organizaciones internacionales y abogados salvadoreños.

"Aquella persona que sí ha menospreciado el tema del combate al virus sí se le va a aplicar, no solamente que se puede llevar a un centro de atención para que lo evalúen y decidan dejarlo, sino también se le va a aplicar la multa respectiva", amplió Argueta en una entrevista televisiva.

El asesor jurídico presidencial hizo el anuncio de las posibles multas luego de que la Asamblea negara la ampliación a la restricción de los derechos a la libre circulación y la reunión pacífica, como parte del régimen de excepción que estuvo vigente entre marzo y ayer. Suspender esos derechos era importante para combatir el virus llamado SARS-CoV-2, señaló.

Lo único que decidió prorrogar el congreso salvadoreño el domingo pasado es el estado de emergencia, que le permite a la Presidencia agilizar compras, impedir la circulación de personas sospechosas o contagiadas de covid-19 y mantener la suspensión de clases, entre otras. Los diputados ampliaron la emergencia hasta el próximo jueves, con la intención de analizar otra extensión con mejoras.

"La restricción nos ayudaba sobre todo a limitar el ejercicio de tránsito de las personas, podíamos detener un bus y llevarlo a otra parte. Sí lo vamos a seguir haciendo a partir de medidas sanitarias que establece el Código de Salud. Entonces sí hay que tener claro, no cambia nada, seguimos en cuarentena domiciliaria. Las personas que salgan sin justificación se les va a aplicar el procedimiento que se ha venido aplicando", advirtió.

Argueta también adelantó que la Presidencia emitiría ayer un nuevo decreto ejecutivo donde impondría la obligación de portar mascarillas en la calle, como lo anunció el presidente Nayib Bukele la semana pasada: "Si esto se pone complicado, vamos a tener que utilizar directamente la Constitución para guardar la salud de la población y la vida. Pero por hoy vamos a aplicar tanto el Código de Salud como la Ley de Emergencia".