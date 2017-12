Advierten posible aumento al pasaje si no prorrogan subsidio

La sesión plenaria extraordinaria que se sugería para hoy en la Asamblea Legislativa y que no se llevó a cabo, era la última posibilidad, de este año, para que se aprobara una prórroga al subsidio del transporte, de lo contrario los empresarios del sector advirtieron que aumentarán el pasaje en 2018.

Miembros de la Mesa Nacional de Transporte expresaron ayer su inconformidad de que no se aprobara la prórroga de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros en la plenaria del pasado miércoles, que es la que otorga el subsidio de $400 para buses y $200 para microbuses mensualmente.

“La compensación económica es para estabilizar el pasaje. Nosotros esperamos que se apruebe para no afectar a la población”.

Gaspar Portillo, director general de Transporte del VMT

De no haber una prórroga para el próximo año, aseguran que tomarán medidas. “Desde ya quedamos claros que vamos a hacer una convocatoria nacional para hacer las valoraciones de las medidas que se puedan tomar. Inicialmente, hacer una propuesta al Gobierno de la República para que se establezca claramente la tarifa que se debe de cobrar como pasaje al transporte colectivo”, dijo William Cáceres, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte (FECOANTRANS).

Aunque buscarían una tarifa más alta, no especificó de cuánto sería. “Tampoco queremos salir ahí como de manera improvisada a cobrar $0.10 más, $0.20 más. No, hay que hacer una cuestión técnica, no tarifa política como la que tenemos hoy”, expresó.

“Nosotros vamos a hacer una valoración técnica que establezca la tarifa real que se debe de cobrar”.

William Cáceres, presidente de FECOATRANS

Para los transportistas, la tarifa actual no compensa los gastos de operación y que los precios del combustible no es la única variable. “Obviamente que va a haber una alteración, no porque nosotros caprichosamente lo querramos hacer, sino porque definitivamente no se puede prestar un servicio de transporte público así, definitivamente no se puede, la tarifa no da para eso”, dijo René Velasco, de la Asociación de Empresarios Salvadoreños del Transporte de Pasajeros (AESTP).

Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) no estaría avalando un aumento al pasaje, pues la compensación también sirve para estabilizar la tarifa.

“Nosotros siempre estamos en función de la población, que no se vea afectada económicamente, y por eso nosotros esperamos que en la plenaria del viernes (no se realizó) se apruebe el proyecto de la compensación económica”, dijo Gaspar Portillo, director general de Transporte del VMT.

En el caso de que haya un aumento tarifario sin autorización, iniciarían procesos sancionatorios a los empresarios. “La tarifa siempre se paga por ley. Es decir, si una tarifa no está legalmente establecida, no se puede cobrar. Y ningún empresario puede cobrar una tarifa que no esté establecida en la ley. Si cobra una tarifa que no esté establecida en la ley, por supuesto hay un proceso de sanción”, afirmó Portillo.

“Como es un servicio concesionado, ya es un tema que tendrían que discutir directamente con el Órgano Ejecutivo”.

David Reyes, diputado de ARENA

El subsidio se financia de la contribución al transporte (COTRANS), que son los $0.10 por cada galón de combustible que compran los automovilistas. Hasta septiembre de 2017, se ha cancelado $26,989,124.87 en concepto de subsidio, según los datos que están disponibles en el portal de transparencia del VMT.

Portillo aseguró que solo están pendientes de completar el pago de un mes. Se pidió a la unidad de comunicaciones del VMT el monto pagado en subsidio del mes de octubre, pero no proporcionó la información.

Condiciones

Los transportistas también responsabilizaron directamente al partido ARENA de no haber apoyado la prórroga. “Nosotros estamos expresando nuestra posición como Mesa Nacional de Transporte sobre lo que ayer (miércoles) en la Asamblea Legislativa se dio y sobre todo por parte del partido ARENA de no aprobar la prórroga del decreto 487”, dijo Cáceres.

No descartan un trasfondo de carácter electoral. “Esa es la estrategia electoral de ARENA que anda buscando en este momento. Buscar un culpable de un aumento tarifario, pero el culpable van a ser directamente ellos”, expresó Miguel Castañeda, presidente de SIPAGO.

Por su parte, el diputado del partido de oposición y miembro de la comisión de obras públicas, David Reyes, dijo que se tenía que emitir un dictamen antes. “El tema es que en el último momento se intentó introducir una pieza de correspondencia para que fuese aprobado con dispensa de trámite. Como ARENA no acompañamos porque en ningún momento se nos consultó ni se nos explicó”, sostuvo.

Consideraba la posibilidad de que el tema del subsidio se abordaría si se hubiera convocado a la plenaria extraordinaria. Sin embargo, a título personal, es de la idea de que la compensación debe condicionarse a que se cumplan todas las disposiciones definidas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Ley de Equiparación de Oportunidades; pero esta última muy pocas la cumplen.

Reiteró que uno de los considerandos por los que se creó el subsidio a finales de 2007 fue el alto precio de los combustibles.

“Ahora ya no tiene una razón justificable de ser el subsidio. A no ser de que se condicione a fin de que las unidades cumplan todas las disposiciones de ley, entre ellas que sean unidades que no tengan multas pendientes por pagar, sean accesibles para las personas con discapacidad, que periódicamente estén sometidas a una revisión técnica de taller como lo establece la ley y que pasen esa medición, esto más que todo por el tema de medio ambiente”, expresó.

$26

millones se cancelaron en subsidio de enero a septiembre.

Impuesto para el subsidio

La fuente de financiamiento es el cobro de $0.10 de contribución al transporte (COTRANS) por cada galón de combustible. La Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros fue creada en 2007 y otorga $200 y $400 para buses y microbuses. Ha tenido ya ocho reformas.