Advierten posible delito del presidente de la CSJ por no avalar a nuevas jefaturas

La sesión de Corte Plena del 10 de febrero reafirmó las rencillas que hay entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, y los demás magistrados que avalaron los nuevos nombramientos de jefaturas y direcciones realizados dos días antes y que significaron también mermar el poder de López Jerez.

El audio de la sesión del 10 de febrero evidencia la postura del magistrado López Jerez de no querer firmar las actuaciones que realicen las personas que asumieron los cargos el 9 de febrero. El también presidente de la Sala de lo Constitucional se quejó que dos días después de esos nombramientos aún no recibía información de los cambios y que lo que supo fue por lo que publicaron los medios de comunicación.

López Jerez advierte a sus colegas del tipo de responsabilidades que le traería a él firmar estos nombramientos que consideró "ilegales" y por ello se abstendría de hacerlo.

"Tengo un inconveniente con la operatividad de todos los actos que realicen los señores y señoras que ustedes nombraron el pasado martes (8 de febrero) en Corte Plena. Como no son personas de confianza del presidente, yo no firmaría los actos que realicen estos funcionarios, porque son cuestiones bien delicadas. Cada firma de cada documento que emane de esos recién nombrados puede traerme varios tipos de responsabilidad patrimonial, civil y hasta penal", aseveró López.

El magistrado Alex Marroquín, presidente de la Sala de lo Civil y elegido en 2021 con votos del partido Nuevas Ideas, dijo que no compartía la opinión del presidente y que la máxima autoridad es la Corte Plena, compuesta por los 15 magistrados del Órgano Judicial.

"Sin contar el acto del pasado martes, ya esta Corte no tenía funcionabilidad, ya habían procesos administrativos pendientes de firma en su despacho que no tenían su firma y que han tenido paralizado a este órgano de Estado", dijo Marroquín a López Jerez.

El magistrado Nahum García, impuesto en la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 por el partido Nuevas Ideas, también habló y dijo que lo que haría el presidente sería "incurrir en un delito", en caso no firmara las actuaciones de las personas recién nombradas.

"Señor presidente, solo hacerle ver que la negativa de cumplir un deber puede tener una consecuencia de tipo penal, que se llama incumplimiento de deberes. Solo se lo recuerdo para que usted como presidente tome el rol que corresponde y al ser el representante de la Corte debe firmar. Si usted no lo hace, nosotros como Corte no nos podemos quedar sin hacer nada", reprochó García.

Precariedades dentro de la CSJ La Prensa Gráfica publicó el pasado 4 de marzo detalles de la sesión del 8 de febrero con base en el audio de esa reunión. Quedó en evidencia el enfrentamiento entre magistrados, precariedades que tiene actualmente la Corte y el nepotismo que aún impera.

Entre la espada y la pared

López Jerez dijo que lo dicho por García no lo veía como amenaza pero sí como una advertencia. "Yo veo eso como una advertencia para mí. Si yo no firmo todo lo que hagan todas las personas que ustedes nombraron voy a caer en una omisión, si no firmo incurro en delito, pero si firmo todos los actos que me pasen, y si partimos que es ilegal, yo también caigo en una ilegalidad. Esto me puede llevar a una decisión que no quiero tomar, yo quiero a la Corte pero tampoco voy a arriesgar mi estabilidad legal", aseguró López Jerez. Seguido a ello dijo que se tomaría unos días para decidir.

Una fuente interna de la Corte Suprema confirmó ayer a LA PRENSA GRÁFICA que hasta la última sesión de Corte Plena, realizada ayer, 10 de marzo, López Jerez aún no ha firmado las actuaciones de los nuevos jefes y directores.

Al respecto de esta sesión de Corte Plena, el abogado constitucionalista Enrique Anaya consideró que este es un "pleito interno", y una debilidad legal de decisiones de Corte Plena. "Demuestra pérdida de poder y un riesgo de lentitud e incertidumbre en decisiones, hasta de trámite, en la CSJ. Y para el ciudadano, una peor administración de justicia", aseguró.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal AntiCorrupción en El Salvador (ALAC), recalcó que un principio normativo para los nombramientos es que se fundamenten las decisiones y que en los cargos de confianza no puedes disponerse de las plazas de manera antojadiza o sin argumentos técnicos.

"Desde esa perspectiva, comprendo que (López Jerez) no quiera firmar. Queda a discusión el hecho de que las decisiones que toman todos los magistrados impuestos son ilegales, porque no fueron elegidos conforme a ley y hay más cuestiones que analizar, como las competencias del pleno para las decisiones que están tomando", aseguró.