Advierten sobre alta transmisión comunitaria de covid-19 en El Salvador

Durante más de ocho meses, el índice de positividad del covid-19 en El Salvador se ha mantenido por encima del 5 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que refleja una alta transmisión comunitaria de la enfermedad y la necesidad de aumentar el testeo, advirtieron epidemiólogos.

El índice de positividad es el porcentaje de pruebas que arrojan un resultado positivo al SARS-CoV-2, el coronavirus causante del covid-19. Según los parámetros de la OMS, si este indicador permanece por debajo del 5 % durante dos semanas consecutivas, se considera que la pandemia está bajo control.

Sin embargo, en El Salvador el panorama es otro. Con base en estadísticas del ministerio de Salud (MINSAL), LPG Datos estimó el índice de positividad, que para el 17 de agosto se ubicó en 11.4 % y sumó 265 consecutivos, desde el 25 de noviembre de 2020, por encima del 5 % recomendado por la OMS. La última vez que el país reportó dos semanas consecutivas debajo de ese umbral fue entre el 24 de septiembre y el 9 de octubre de 2020.

“La primera medida que se debe tomar es aumentar las pruebas, porque si se mantiene (la misma cantidad) solo se identificará una parte mínima de contagios”.



Wilfrido Clará, epidemiólogo y salubrista.

El epidemiólogo y salubrista Wilfrido Clará explicó que el índice de positividad es uno de los indicadores clave en el monitoreo de la pandemia del covid-19, porque permite determinar si la transmisión comunitaria del virus es alta y, además, determina si la cantidad de pruebas que se están realizando son suficientes para "seguirle el ritmo a la pandemia".

Clará dijo que una de las primeras medidas que debería tomar el MINSAL ante un índice de positividad como el actual es aumentar las pruebas, pero desde hace un año esa cantidad se ha mantenido en torno a las 2,500 diarias. Es decir, el número de pruebas de laboratorio realizadas por cada caso confirmado se mantiene en 8.75, por debajo del rango recomendado por la OMS, que es entre 10 y 30 pruebas por cada nuevo contagio.

Clará advirtió que, con este nivel de testeo, el país está captando solo una pequeña parte de los contagios de covid-19, propiciando a su vez un subregistro.

Por su parte, Carlos Ortega, médico, investigador y profesor de la Sección de Virología y Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad El Salvador (UES), consideró que la cantidad de pruebas "no es ni buena ni mala" porque hasta la fecha se ha logrado captar en alguna medida el comportamiento de la pandemia. "Por ejemplo, si en enero yo hacía 2,000 pruebas y me salía un 5 % de infectados y hoy en agosto yo estoy haciendo las mismas 2,000 pruebas y hoy me salen el 20 % de infectados, pues yo con claridad estoy viendo un cambio de comportamiento en la transmisibilidad y en el número de infectados", sostuvo.

No obstante, reconoció que aumentar la cantidad de pruebas "traería más beneficios, no solo para conocer el comportamiento de transmisión del virus, sino para tener la capacidad de captar más positivos y enviarlos a aislarse para que no sigan transmitiendo el virus, que es un beneficio importante en el manejo de la pandemia".

Clará consideró que las pruebas de antígenos de alta calidad pueden ser una alternativa para incrementar el testeo, pues los resultados se obtienen con rapidez y son más baratas.

Sin datos por territorios

Después de seis días de no brindar datos de contagios, ayer el MINSAL actualizó la página covid19.gob.sv. Entre el 11 y el 17 de agosto, se confirmaron 2,006 nuevos contagios y solo ayer se detectaron 280 casos. Con ellos, la cantidad de contagios activos alcanzó 10,600.

Sin embargo, el epidemiólogo Clará lamentó que el MINSAL no brinde información sobre el comportamiento de la pandemia en los territorios, porque el covid-19 no se comporta como un bloque, "sino como parches". Es decir, la transmisión comunitaria puede ser muy alta en un municipio, pero muy baja en otro, explicó, y es a partir de esa información es que se toman decisiones, como implementar restricciones más exigentes en ciertos territorios.

Por ejemplo, el mapa de riesgo por municipio colgado en la página covid19.gob.sv no se actualiza desde el 29 de abril, dijo el experto, y además el ministerio no ha explicado qué criterios utiliza para determinarlas categorías.

Sospechosos

El epidemiólogo Wilfrido Clará indicó que la cantidad de pruebas también debe aumentar para evitar una acumulación de casos sospechosos. No obstante, resaltó que el MINSAL no aclara qué considera un caso sospechoso ni a qué periodo de tiempo corresponde las cifras que publica sobre sospechosos de covid-19.