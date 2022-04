Afectados denuncian trabas para obtener puestos en el nuevo mercado Hula Hula

Comerciantes de San Salvador afectados por el desalojo en la calle Rubén Darío denunciaron obstáculos para poder obtener un puesto en el nuevo Mercado Hula Hula.

La semana pasada, la municipalidad comenzó a desmontar los puestos de cientos de comerciantes informales que por décadas habían hecho de la Darío su fuente de ingresos. Según uno de los afectados, quien pidió anonimato por temor a represalias, los vendedores sostuvieron varias reuniones con la comuna y el jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público, Irvin Rodríguez, les prometió que abandonarían la Rubén Darío cuando estuvieran instalados en el mercado. Sin embargo, esa promesa no se cumplió, aseguró. "Se nos dijo de primera mano que en ningún momento desalojarían a una persona sin antes entregarle un contrato y llaves del puesto del edificio Hula Hula", relató.

El comerciante también acusó a Rodríguez de amenazarlos con ordenar al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) que botaran la mercadería si denunciaban y que enfrentarían acusaciones de desórdenes públicos si se oponían. Desde que comenzaron los desalojos, varios vendedores señalaron que no iban a protestar por temor a ser capturados en el marco del régimen de excepción. "Lo han hecho en esta fecha porque saben que hay un estado de excepción y no podemos hacer ningún alboroto (...), no podemos hacer ninguna marcha ni podemos expresarnos ni nada porque sino, nos van a llevar", dijo una comerciante el 20 de abril a LA PRENSA GRÁFICA.

Los vendedores empezaron a entregar documentos para lograr un puesto en el Hula Hula desde el 21 de abril. Entregan copia del DUI, NIT, antecedentes penales, un depósito por $200 y una mensualidad de $200. Sin embargo, denuncian obstáculos en este proceso.

"Nos están poniendo un montón de trabas. He ido al mercado a preguntar y no me dan detalles, y las cuotas que nos piden pagar son elevadas y los ingresos que tenemos son nulos. No nos dan alternativa", añadió el vendedor. Otra comerciante afirmó que pese a que el alcalde Mario Durán anunció que ya estaban adjudicando puestos, la municipalidad no les ha brindado ninguna información. "Nos dijeron que metiéramos los papeles, los metimos; pero aun así no nos contestan nada y nos dicen que no toda la gente cabe en el mercado y no todos van a entrar", dijo.

La vendedora aseguró que los puestos miden un metro y medio. "El espacio es muy pequeño, nos quieren cobrar $200 por puesto. Esto está muy caro y son pequeñísimos los puestos, nosotros no hemos visto nunca a Mario Durán. A nosotros nos dijeron que nos iban a quitar pero que nos iban a meter a todos al mercado, y no nos dan los puestos y no tenemos ingresos", recalcó.

En la entrevista de canal 21, Durán aseguró ayer que "más del 90 % tiene asegurado su puesto adentro del mercado Hula Hula" y agregó que "si bien es cierto que había más de 1,200 puestos en la Rubén Darío, el tema es que a veces había una persona que tenía tres o más puestos".

El alcalde insistió que el desalojo de los vendedores fue fruto de un acuerdo y que las personas que no alcancen un puesto en el Hula Hula pueden obtener uno en otros de los mercados de San Salvador. Una vendedora dijo que ellos tienen conocimiento de que no hay puestos en otros mercados.

LA PRENSA GRÁFICA contactó a la Gerencia de Comunicaciones de la alcaldía vía WhatsApp para conocer la postura de la comuna sobre estos señalamientos. Aunque el funcionario de dicha oficina leyó el mensaje, no respondió a la solicitud.