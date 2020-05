Afectados por bloqueo de señal telefónica

Gloria Melissa Pacheco Sandoval estudia primer ciclo del profesorado en educación básica en la Universidad de El Salvador (UES), pero está teniendo problemas para poder recibir sus clases en línea y hacer las tareas que le dejan sus docentes. Ella reside en la colonia Santa Gertrudis, en el cantón Cutumay Camones de Santa Ana, donde existe una pésima señal de internet, debido al bloqueo de la misam en la Granja Penitenciaria de Santa Ana, ubicada en la zona. Para lograr tener señal, Pacheco y el resto de vecinos deben salir de sus casas y buscar algún punto donde pueda captar la señal para conectarse a sus redes sociales. Sin embargo, esta señal no es suficientemente buena para poder permanecer en línea y hacer un examen o mandar, por ejemplo, videos, ya que la señal no es constante y se cae con facilidad.

"Acá en toda la colonia no tenemos cobertura, la señal es muy mala. Clases en línea no puedo recibir, ya que no me puedo conectar, tampoco exámenes en línea, con tareas, he perdido material y otras actividades también", dice la estudiante. Rubén Corado, otro de los residentes del sector, señala que esta situación está afectando a las más de 200 familias de la comunidad, por lo que solicita a las autoridades pertinentes que les mejoren la señal, para que los estudiantes no sigan perdiendo sus clases y atrasándose en su proceso de enseñanza. Afirma que debido al bloqueo de la Granja Penitenciaria ninguna empresa ofrece el servicio domiciliario de internet en la comunidad.